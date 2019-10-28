Укрзализныця сделала маршрут "Киев – Мариуполь" ежедневным
10:54, 28 октября 2019Транспорт
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Поезд будет курсировать как второй состав ночного экспресса № 10/9 "Киев – Мариуполь".
Маршрут "Киев – Мариуполь" стал ежедневным \ фото УНИАН
Укрзализныця запустила второй состав поезда "Киев – Мариуполь" из обновленных вагонов, чем сделала этот маршрут ежедневным.
Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.
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"Поезд будет курсировать как второй состав ночного экспресса № 10/9 "Киев – Мариуполь". Таким образом маршрут станет ежедневным", - говорится в сообщении.
Поезд состоит из 10-ти вагонов (3 плацкартных, 6 купейных и 1 вагон типа СВ).
Укрзализныця отмечает, что эти вагоны капитально отремонтировали за более чем 140 миллионов гривен.
Отметим, первый состав поезда № 10/9 "Киев – Мариуполь" курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях в целом 74,1 тысячи пассажиров.
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