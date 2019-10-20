Установлен новый рекорд самого длинного перелета

Его продолжительность составила 19 часов 16 минут.

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways завершил рейс Сидней–Нью-Йорк, который стал самым длинным беспосадочным перелетом в мире, поскольку его продолжительность составила 19 часов 16 минут.

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Об этом говорится в сообщении международного аэропорта Сиднея на официальном сайте, передает liga.net.

Авиакомпания Qantas Airways уточнила в Twitter, что лайнер прибыл в аэропорт Нью-Йорка с опозданием на 37 минут.

На борту самолета находилось 50 пассажиров и членов экипажа. Цель рейса – изучение влияния сверхдлинных перелетов на пассажиров и членов экипажа.

Ранее CNN сообщала, предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines. 12 октября 2018 года самолет авиакомпании выполнил рейс из Сингапура в Нью-Йорк и провел в воздухе 17 часов 25 минут.