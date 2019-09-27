Увеличение суммы возмещения и скидки на электронный полис: вступают в силу новые правила оформления автогражданки

Также появляется новая специальная скидка на страхование электромобилей.

С 21 сентября 2019 года вступает в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, согласно которого страховая защита по полисам ОСГПО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) увеличивается на 30%.

Одним из наиболее значимых для автовладельцев новшеств является то, что теперь страховые компании смогут выплачивать пострадавшим больше, чем раньше. К примеру, если до этого времени закон определял максимальную выплату за поврежденное авто в размере 100 тысяч гривень, то теперь эта сумма увеличилась до 130 тысяч гривень.

При этом новый лимит ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, будет составлять максимально 260 тысяч гривень против 200 тысяч гривень до этого времени.

Еще одним важным нововведением стали корректировки ряда коэффициентов, от которых зависит стоимость страховки. В частности, водители электромобилей теперь могут получить скидку 10%.

В то же время владельцам автомобилей с иностранной регистрацией придется заплатить за страховку в несколько раз больше. Так, коэффициент 4 для автомобилей на еврономерах изменился на диапазон 5-10.

Кроме того, изменен принцип определения территориального коэффициента. Теперь вместо места регистрации транспортного средства при страховании будет учитываться место проживания или регистрации владельца автомобиля.

Кроме того, отныне оформление электронной автогражданки станет выгоднее, чем в бумажном виде. Ожидается, что в некоторых страховых компаниях электронные полисы могут подешеветь, ведь теперь при формировании стоимости им разрешили использовать коэффициент в диапазоне 0,9-1,0 именно для электронного договора страхования автогражданки. К примеру, в страховой компании «ИНГО Украина» уже подтвердили, что будут включать для своих клиентов максимальную скидку 10% благодаря экономии на бумажных бланках.

Среди других преимуществ электронного страхового полиса над бумажным является то, что его нельзя потерять. При этом его можно намного быстрее оформить, без физического обращения в офис страховой компании по телефону, в мессенджерах или через личный кабинет на сайте. При этом он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Указанные нововведения свидетельствуют о том, что Украина продолжает двигаться в направлении приближения страховой защиты к европейским стандартам. Впрочем, есть еще над чем работать.

К примеру, директива 2009/103/ЕС Европейского парламента требует более существенного повышения лимитов ответственности по договорам страхования. Так, во многих европейских странах цена «автогражданки» формируется с учетом возможных затрат не на восстановление имущества, а на компенсацию за ущерб жизни и здоровья потерпевших, поэтому выплаты по ним существенно превышают объем выплат по «железу». Например, в случае вреда, причиненного жизни и здоровью страховая выплата может достигать 1 миллиона евро на одного потерпевшего.