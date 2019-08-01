Пассажиропоток аэропорта «Львов» вырос более чем на 41%

В июле 2019 года пассажиропоток в аэропорту «Львов» увеличился на 25,8%, а количество рейсов выросло на 20,5%.

Количество пассажиров, воспользовавшихся международным аэропортом «Львов» в январе-июле 2019 года, составило 1,19 миллиона человек. Это на 41,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Львов».

Там отмечают, что прирост количества пассажиров составил в общей сложности 844,5 тысячи пассажиров. При этом количество рейсов, которые были осуществлены из аэропорта, выросло на 24,4% и составило 10,55 тысячи рейсов.

В июле 2019 года пассажиропоток в аэропорту «Львов» увеличился на 25,8%, а количество рейсов увеличилось на 20,5%.

Ранее украинский лоукостер SkyUp анонсировал авиарейсы из Киева во Львов за 502 гривны в одну сторону.

В 2018 году аэропорт «Львов» сообщал о росте пассажиропотока в 1,5 раза.