Водитель Tesla Model 3 установил рекорд, проехав за сутки 2781 километр

Владелец Tesla доказал, что на электрокаре можно путешествовать.

Владелец Tesla Model 3 решил в очередной раз доказать, что электрические автомобили отлично справляются с дальними путешествиями и ничуть не уступают машинам с классическими ДВС.

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За сутки он сумел преодолеть на своем седане 2781 километр — это стало новым рекордом среди электромобилей, пишет motor.ru.

Бьёрн Ниланд отправился в путешествие по дорогам Германии. Основная часть маршрута пролегала через немецкие автобаны, средняя скорость Tesla по итогу оказалась 115 километров в час.

Ниланд использовал для подзарядки станции Ionity, которые способны зарядить автомобиль гораздо быстрее, чем Supersharger от Tesla. Они отличаются от стандартных зарядных станций повышенной эффективность: классические «зарядки» в первую очередь рассчитаны на долгосрочную работу, поэтому работают на низких мощностях, а в приоритете Ionity — скорость зарядки каждого автомобиля.

Водитель установил рекорд за рулем топовой версии Long Range с полным приводом. На одном заряде электрокар в этой модификации способен проехать около 500 километров. Разгон до 100 километров в час у электрокара занимает 4,5 секунды. Для сравнения, базовая версия Model 3 может проехать 418 километров, а первую «сотню» стандартный седан набирает за 5,6 секунды.

В начале июля Tesla Model 3 установила еще и новый рекорд безопасности — электрокар сумел получить самый высокий балл в истории комитета Euro NCAP. Эксперты оценили работу систем безопасности электрокара на 94 процента. Предыдущий рекордсмен по этому показателю смог набрать лишь 82 процента. Стандартные показатели безопасности тогда тоже оказались на высоте — 96 процентов за сохранность водителя и взрослого пассажира, и 86 процентов за безопасность детей.