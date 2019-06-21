УЗ закупит элетровозы за границей: эксперт указал на проблему

Криворучко напомнил, что к разработке пассажирского электровоза двойного питания приступил Днепровский электровозостроительный завод (ДЭВЗ) в начале 2000-х годов. Он должен был работать как на постоянном, так и на переменном токе.

В Украине еще в 2000-х годах начали разработку универсального локомотива ДС4, но проект так и не реализовали.

Его скорость могла уже тогда достигать 200 – 220 км/ч, что гораздо выше скорости курсирующих ныне Hyundai (160 км/ч). Однако проект украинского двухсистемного электровоза так и не реализовали. Сейчас же "Укразалізниця" планирует закупить подобные электровозы за границей, а не в Украине, написал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко в Facebook, пишет Обозреватель.

Криворучко напомнил, что к разработке пассажирского электровоза двойного питания приступил Днепровский электровозостроительный завод (ДЭВЗ) в начале 2000-х годов. Он должен был работать как на постоянном, так и на переменном токе.

"В Украине часть железнодорожных путей электрифицирована (на них работают электровозы), часть не электрифицирована (на них работают тепловозы). Среди электрифицированных есть участки с постоянным, есть с переменным токами, на каждом из которых работает свой тип локомотивов.

Двухсистемные электровозы ДС4 способны работать как на постоянном, так и на переменном токах, т.е. фактически для движения возможно использовать один, а не два локомотива. За счет чего сокращается время движения в пути, т.к. на станциях, где стыкуются два разных вида тока, отсутствует необходимость делать замену локомотива, что требует остановки около получаса и более (уверен, многие сталкивались с подобными остановками в поездках)", – написал Криворучко о преимуществе такого локомотива.

Проект создания универсального электровоза ДС4 на ДЭВЗ имел 2 этапа. Но в итоге серийный выпуск электровоза так и не был налажен. Была информация, что электровоз находился на стадии сборки. Но заинтересованности со стороны “Укрзалізниці" не наблюдалось, т.к. УЗ не намерена была вкладывать свои инвестиции в разработку новых электровозов.

Он обратил внимание на этот уникальный проект, поскольку УЗ в ближайшие пять лет запланировала закупить локомотивы такого типа, но не у украинского производителя. Вопрос об этом в марте этого года поднял руководитель УЗ Евгений Кравцов.

"Он понимает эффективность использования машин данного типа и его аргументы совпадают с вышеуказанными, и даже оглашено, что в планы закупки на ближайшие пять включены двухсистемные пассажирские электровозы. НО!!!

Сейчас в качестве поставщиков двухсистемных локомотивов УЗ уже рассматривается не украинский производитель (неважно, ДЭВЗ, КВСЗ, в т.ч. с участием электровозоремонтных заводов), а французская Alstom, китайская CRRC, третьей в этом списке может появиться даже канадская компания "Bombardier"", – пишет Криворучко.

По словам Криворучко, разработка и закупка универсального электровоза в Украине стимулировала бы экономику страны.

“Да, чтобы полноценно возобновить и запустить тот же ДЭВЗ потребуются дополнительные денежные средства и определенный период времени. Но это наш производитель, это наши рабочие места. Говоря простым языком, покупая у отечественного производителя образуется многоступенчатая цепочка, стимулирующая экономику: предприятие-производитель получает заказы, для их выполнения приобретает комплектующие материалы и оборудование, по большей части это также можно сделать у отечественных производителей, что стимулирует развитие смежных отраслей (машиностроение, электротехника, металлопрокатное производство и др), создаются рабочие места, в это же время государство получает налоги от предприятий-производителей, налог на доходы физ. лиц – и самое главное, качественный продукт”, – считает эксперт.

Криворучко добавил, что у нас проще простого купить локомотивы у иностранцев. Но нужно помнить, что покупая у них, мы стимулируем чужую экономику.

"Сейчас локомотивный парк "Укрзалізниці" крайне изношен, и рано или поздно компании придется его обновлять – а это сотни различных локомотивов. Когда нужно начинать об этом думать, когда нужно искать резервы внутри страны? Возможно, это нужно было сделать еще вчера???

Думаю, было бы правильно новой власти сохранить данное государственное предприятие и вдохнуть в его проекты жизнь, это важнее многих обозначенных начинаний, посмотрим", –подытожил глава Ассоциации собственников вагонов.