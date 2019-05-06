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Boeing около года скрывала проблему с датчиками 737 MAX - СМИ

09:49, 06 мая 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Компания Boeing была осведомлена о нештатной работе системы безопасности, предупреждающей пилотов о неисправных датчиках угла атаки в самолетах, еще за год до крушения самолета 737 MAX в Индонезии.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Wall Street Journal.

"После крушения в Индонезии объяснения, которые компания предоставила некоторым авиаперевозчикам, были "частичными и непоследовательными". Более подробную информацию компания согласилась предоставить только после катастрофы с самолетом той же модели в Эфиопии пять месяцев спустя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозчики не получали от Boeing информации о том, что стандартная функция безопасности Disagree Alert, присутствовавшая на более ранних моделях, была отключена и на моделях MAX присутствовала только в дополнительном наборе опций.

При этом, по информации WSJ, после крушения самолета Lion Air в ноябре 2018 года авиакомпания Southwest Airlines заявила о том, что руководства Boeing не соответствуют реальному положению дел. После этого инспекторы FAA рассматривали возможный запрет на полеты новых самолетов Boeing, однако отказались от этой идеи.

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Новость в сюжете: Крушение Boeing в Эфиопии
Теги: #Boeing#самолеты Boeing#компания Boeing#Boeing 737