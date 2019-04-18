Boeing завершил финальные испытания обновленного 737 MAX

Компания модернизировала скандальную модель.

В среду 17 апреля завершилось последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг.

Он рассказал, что пилоты провели 120 тестовых полетов этих машин общей продолжительностью более 203 летных часов, используя усовершенствованную вспомогательную систему маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета этой модели в Эфиопии.

"Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", - сказал Меленберг.

До этого представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позже - о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Эфиопии лишь за шесть минут после взлета разбился пассажирский Boeing компании Ethiopian Airlines, на борту которого находилось 157 человек. Ни один человек на борту не выжил. Самолет был одной из последних разработок Boeing - Boeing 737 Max.