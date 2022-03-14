В Meta подчеркнули, что они-против русофобии.

После давления российских властей Meta изменила свою позицию по освещению событий российско-украинской войны, а именно - все же запретила пользователям из Украины желать смерти Путину и Лукашенко.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ компании.

До этого компания временно изменила свою политику в Украине, чтобы украинцы могли выразить свое возмущение из-за вторжения России и желать Путину и Лукашенко смерти, а также войскам РФ, вовлеченным в это наступление. В тот же день российские власти открыли уголовное производство против соцсетей, а впоследствии заблокировали Instagram на территории страны.

Компания же "сузила двусмысленность указаний", чтобы "четко отметить, что мы не разрешаем призывы к убийству главы государства на наших платформах".

"Мы сужаем фокус, чтобы прояснить в наших указаниях, что мы не будем поощрять и терпеть призывы к насилию против россиян в целом... Это трудное решение. События в Украине быстро развиваются. Мы стараемся продумать все последствия и постоянно пересматриваем наши рекомендации, потому что контекст постоянно развивается", - заявил президент отдела внешних связей Ник Клег.

В Meta подчеркнули, что они - против русофобии.

Как писал УНИАН, после блокировки Instagram российские власти пригрозили отключить на территории страны YouTube, поскольку платформа регулярно банит кремлевскую дезинформацию о российско-украинской войне.

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