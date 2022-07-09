9 июля 2022 года стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter / Иллюстрация REUTERS

Twitter подает в суд на исполнительного директора Tesla Илона Маска.

Об этом заявил председатель правления Twitter Брет Тейлор.

Как говорится в сообщении, причиной для подачи в суд стал отказ Илона Маска от сделки по приобретению Twitter.

"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр", — отметил Тейлор.

Сделка с Twitter:

9 июля 2022 года стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter.

Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.

Адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что "Twitter не выполнил своих договорных обязательств".

По словам адвоката, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он запрашивал. Ранее Маск заявлял, что хочет проверить заявления социальной сети о количестве фейковых аккаунтов, прежде чем заключать сделку.

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