В Минцифры рассказали, что оккупанты массово уничтожают станции мобильных операторов.

В Украине с начала полномасштабной войны ухудшилась мобильная связь, поскольку российские оккупанты как только заходят в населенные пункты, сразу пытаются отключить ее. Таким образом враг лишает людей связи с родственниками и возможности узнавать новости.

Об этом рассказал в "Сніданку з 1+1" руководитель по развитию мобильной связи Министерства цифровой трансформации Стас Прибитько.

По его словам, Минцифры совместно с мобильными операторами пытается оперативно восстанавливать связь не только на деоккупированных территориях, но и временно захваченных россиянами.

Всего уже разрушено около 3500 станций мобильных операторов. Их восстановлением занимаются даже те сотрудники компаний, которые находятся на оккупированных территориях.

"Они берут на складе оборудование, которое осталось, ремонтируют вышки, делают максимально, что могут", - рассказывает Прибитько.

В случае отсутствия электроснабжения специалисты применяют генераторы. Однако работе нередко мешают вражеские обстрелы. Выполнять свою работу специалистам помогают украинские военные.

С начала "большой войны" для мобильных базовых станций в случае повреждения сетей используют оборудование Starlink.

"Starlink работает собственными силами. Главная цель - его установить и очень быстро он запускается с помощью мобильного приложения. Это занимает несколько минут. После этого сигнал переходит через наземные базовые станции в других странах и у нас появляется связь", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что в первые недели после деоккупации Starlink использовали в Киевской области.