Возобновить работу сервисов планируют 13 декабря, но это не окончательная дата.

Украинский оператор "Киевстар" частично восстановил фиксированный интернет. Работу по восстановлению других услуг планируют провести 13 декабря, но сроки зависят от многих факторов. Рассказал Forbes президент компании Александр Комаров.

"Мы уже частично восстановили фиксированный интернет для нашей домашней интернет-базы. Шаг за шагом, мы в ближайшее время восстановим сервисы для всей клиентской базы фиксированного интернета. С мобильными услугами немного сложнее. Базовый сценарий, я надеюсь, что мы завтра (в среду,13 декабря, – ред.) начнем восстанавливать этот сервис. Но есть очень большой уровень неопределенности", – отметил он.

По его словам, во время восстановления работы какой-то системы могут появляться новые проблемы. В таком случае нужно проверить всю систему, чтобы в ней не осталось вражеского софта, который оставила атака.

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"Это сложный итеративный процесс. С одной стороны мы восстанавливаемся, с другой стороны – мы ограничены ресурсом, потому что любые подключения к сети делают не автоматически, а вручную через соответствующую проверку. Поэтому, я очень надеюсь, что завтра (в среду,13 декабря, – ред.) мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать", – отметил Комаров.

Он также прокомментировал возможную стоимость возобновления работы сервисов, указав, что пока компания не вела подсчетов.

"Мы не подсчитывали и ничего подсчитывать пока не будем. Команда должна быть сфокусирована на восстановлении. Нам нужно восстановить сервис. Если бы сейчас сказали, что это будет стоить $100 млн, но каким-то образом все это заработает прямо за 1 мин, то мы бы на это пошли. Мы предоставляем критические сервисы для украинцев, поэтому это другой счет... Это не о деньгах", – добавил президент компании.

Сбой в работе Киевстар

Как сообщал УНИАН, утром 12 декабря абоненты компании сообщили о проблемы со связью: они не могли звонить и пользоваться интернетом, тем временем сайт оператора не работал.

Впоследствии в "Киевстар" объяснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке. Ее основной целью было разрушение инфраструктуры, хакерам частично удалось ее достичь.

Сбой повлиял на национальный роуминг, кроме того позже в мonobank заявили о массированную DDoS-атаку. Lifecell и Vodafone заявили о большом количестве обращений на фоне инцидента.

Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса по факту кибератаки на "Киевстар".

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