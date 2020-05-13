Представлены классические телефоны Nokia (фото, видео)

Компания отмечает крупные кнопки и ёмкую батарею, которая держит заряд в течение нескольких недель.

Nokia 125 позиционируют как самый доступный телефон с экраном диагональю 2,4 дюйма. Установлены классическая «Змейка» и пробные версии других игр.

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В память Nokia 125 поместится 2000 контактов и до 500 SMS. Телефон оснащается камерой VGA со вспышкой, FM-радио, съёмным аккумулятором ёмкостью 1020 мА·ч. Размеры составляют 132 x 50,5 x 15 мм, а вес — 91,3 г.

В 2016 году Nokia 150 стал самым первым телефоном, который HMD Global представила после получения прав бренд Nokia, пишет ixbt.com.

Обновленный Nokia 150 2020 года получил MP3-плеер и простенькую камеру VGA со вспышкой, слот под карточки памяти емкостью до 32 ГБ, поддержку Bluetooth, встроенную FM-антенну, не требующую наушники.

Аккумулятор имеет ёмкость ёмкостью 1020 мА·ч. Nokia 150 работает автономно до 23,4 дня в режиме ожидания и до 19,4 часа в режиме разговора. Размеры составляют 132 x 50,5 x 15 мм, а вес — 90,5 г.

Телефоны работают с установленной программной платформой Series 30+. Для международного рынка цена составляет 29 и 24 доллара.