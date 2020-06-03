Google предъявили иск на $5 миллиардов за незаконный сбор данных

Иск подан от имени трех истцов, однако адвокаты намереваются добиться для него статуса коллективного.

Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск на $5 миллиардов, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито». Иск подан в федеральный суд города Сан-Хосе (штат Калифорния).

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Как сообщило агентство Reuters, иск подан от имени трех истцов, однако адвокаты намереваются добиться для него статуса коллективного. Истцы добиваются от Google через суд компенсации ущерба в размере от $5 тыс. для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом «инкогнито».

Как отмечают истцы в своем иске, Google собирает данные через приложения Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager, а также другие приложения и расширения, в том числе установленные на смартфоны. Это, говорится в иске, позволяет Google узнавать информацию о друзьях пользователя, о его хобби, любимой еде, совершенных покупках и даже о самых «интимных и деликатных вещах», которые пользователь может искать в интернете. Google не имеет права «продолжать заниматься скрытым и несанкционированным сбором данных практически о каждом американце, имеющем компьютер или смартфон», подчеркивают истцы.

Google уже отреагировала на иск, утверждая, что компания намерена решительно отстаивать свою правоту в суде, тем более что пользователи были проинформированы о возможности сбора информации. «Как мы четко указываем каждый раз, когда вы открываете режим “инкогнито”, сайты могут иметь возможность собирать информацию о вашей активности в интернете», — заявил официальный представитель компании, пишет kommersant.

В конце 2019 года в Евросоюзе антимонопольные органы начали расследование в отношении компании Google о методах сбора данных. В марте 2019 года Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,5 млрд за злоупотребление доминирующей позицией на рынке интернет-рекламы. В июле 2018 года европейские власти оштрафовали корпорацию на €4,3 млрд за то, что она принуждала производителей смартфонов предустанавливать сервисы и приложения Google. В июне 2017 года Google оштрафовали на €2,4 млрд — тогда ее обвинили в том, что она предоставляла преимущество в результатах поисковой выдачи собственному сервису Google Shopping в ущерб другим агрегаторам товаров.

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