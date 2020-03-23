Vodafone TV бесплатно покажет сериалы на карантине

Чтобы поддержать украинцев, остающихся дома до окончания карантина, Vodafone предоставил всем пользователям Vodafone TV бесплатный доступ к самому популярному пакету Амедиатека, в котором собраны мировые премьеры популярных фильмов и сериалов, таких как «Дикий Запад» или «Новый Папа». Кроме того, для всех пользователей Vodafone TV открыт бесплатный доступ к стриминговому радио, а также круглосуточному новостному каналу Украина 24.

Бесплатный пакет Амедиатека подключен на 14 дней всем пользователям с активной подпиской на сервис Vodafone TV.

Похожее предложение вскоре станет доступным и для новых пользователей сервиса.

Просмотр Vodafone TV доступен на любом девайсе: мобильных устройствах и планшетах с любой ОС, телевизорах Smart TV (Samsung и LG), домашних компьютерах и ноутбуках через специально адаптированный портал tv.vodafone.ua.

Один аккаунт Vodafone TV можно использовать на 5 разных устройствах. Чтобы начать пользоваться услугой, загрузите и установите приложение Vodafone TV на Ваш смартфон или планшет и подключите интересующий пакет. При использовании приложения Вы не платите за интернет-трафик и не расходуете пакетные мегабайты!

Приложение Vodafone TV можно бесплатно установить на смартфон или планшет из магазинов приложений Google Play (для Android) и App Store (для iOS), на телевизоры Smart TV из магазинов приложений Samsung Smart Hub (для Samsung) и LG Smart World (для LG). Детальней о Vodafone TV: https://www.vodafone.ua/ru/chastnym-klientam/uslugi/vodafone-tv.

Vodafone также бесплатно предоставляет своим клиентам предоплаты на время карантина безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat). Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#. Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения. Детальней об услуге – на сайте.