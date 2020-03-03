Vodafone повысит тарифы - средний чек вырастет до 90 гривень

Оператор хочет повысить средний чек с абонента с текущих 68 до 90 грн на протяжении этого и следующего года.

Оператор Vodafone Украина в 2020-2021 году будет повышать цены на свои услуги. Оператор в последние несколько лет вложил в инфраструктуру около 25 млрд грн и ему нужно возвращать инвестиции, сообщили представители компании на презентации.

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"3-3,5 доллара должно быть ARPU в этом и следующем году", - отметила CEO Vodafone Украина Ольга Устинова, передает liga.net.

В третьем квартале 2019 года средний чек абонента Vodafone Украина равнялся 68 гривням. Во втором квартале 2019 года он составлял 61 грн. При этом количество клиентов за этот период выросло с 19,6 млн до 19,8 млн.

По итогам июля-сентября 2019 года Vodafone Украина вышел на показатель выручки в 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн, маржа OIBDA также выросла - до 54,6%. Согласно финотчету, чистая прибыль оператора за указанный период составила 887 млн гривень. Основная причина увеличения доходов - рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных.

Напомним, в 2018 году размер среднего чека преодолел отметку в $2. Уже нельзя сказать, что в Украине самая дешевая связь в мире - в Бангладеше теперь платят около $1,5. Хотя мобильный сервис по-прежнему обходится нашим гражданам по примерно той же цене, что, например, в Индии и Уганде.

Самый высокий средний чек, по данным на декабрь 2019-го, оказался у lifecell - 74,7 грн. При этом у двух других игроков этот показатель был практически одинаковым и составил около 68 грн. В августе средний чек у lifecell составлял 72,5 грн, а «Киевстар» оказался оператором со средним по размеру чеком в 66,2 грн.