Honor презентовал новый смартфон (фото)

Во фронтальной камере смартфона используются два датчика — разрешением 8 и 32 Мп.

Бренд Honor официально представил смартфон View 30 Pro — это флагманская модель, оснащенная одной из лучших камер в мире (третье место в рейтинге DxOMark). Но если характеристики новинки покажутся вам знакомыми, то не удивляйтесь, ошибки нет: View 30 Pro является аналогом китайского Honor V30 Pro 5G.

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Вот только 5G нам не достанется — в View 30 Pro поддержка этой связи программно отключена. Но модем 5G Balong 5000 на месте, как и однокристальная платформа Kirin 990. Последняя не сертифицирована Google, так что Honor View 30 Pro будет обходится мобильными сервисами Huawei (Huawei Mobile Services), пишет ixbt.com.

Во фронтальной камере смартфона используются два датчика — разрешением 8 и 32 Мп. Основная камера, напомним, представлена тремя модулями.

В основном применяется 40-мегапиксельный сенсор Sony IMX600 и объектив с диафрагмой F/1,6, а также система оптической стабилизации, лазерный помощник автофокуса и технология объединения четырех пикселей в один.

Второй модуль с широкоугольным объективом обеспечивает запись видео в формате 16:9, замедленную съемку видео 4К и съемку в режиме макро с минимальной дистанцией фокусировки 4 см. Третий модуль — с 8-мегапиксельным датчиком и телеобъективом, обеспечивающим 3-кратный оптический зум (5-кратный цифровой и 30-кратный гибридный). В нем также реализована оптическая стабилизация.

Honor View 30 Pro получил аккумулятор емкостью 4100 мА·ч, поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки с мощностью 40 Вт и 27 Вт соответственно. Поддерживается и обратная беспроводная зарядка.