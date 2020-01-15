До 20 000 звонков в день на горячую линию Viasat - из-за кодировки спутника стремительно возросло количество запросов от населения

Клиенты интересуются, какие именно каналы будут закодированы, когда и что делать с существующими тюнерами, какие есть предложения от оператора.

Накануне кодирования спутникового сигнала официальный оператор спутникового телевидения Viasat объявляет о большом росте информационных запросов от населения относительно кодировании спутникового сигнала каналов и спроса на подключение к услугам Viasat. Так, нагрузки колл-центра выросли в сотни раз, ежедневно Viasat получает до 20 000 звонков на горячую линию. Клиенты интересуются, какие именно каналы будут закодированы, когда и что делать с существующими тюнерами, какие есть предложения от оператора.

Из-за кодировки спутника для продолжения просмотра телевидения потребитель сталкивается с большим выбором как операторов, так и типов подключения (кабельное, цифровое, ОТТ и др.). В таком высокой конкурентной среде Viasat старается предоставить лучшее предложение, чтобы выбрали компанию и пользовались нашими услугами.

Поэтому, еще с сентября 2019 Viasat развернул свою рекламную и образовательную кампанию о кодировании. Также работники компании Viasat по всей Украине провели разъяснительную работу с мастерами, дилерами и торговыми сетями о кодировке сигнала, и последние сейчас готовы давать профессиональные консультации клиентам.

Чтобы максимально упростить подключение Viasat, компания завезла новые модели спутниковых тюнеров, которые имеют инновационную технологию автонастройки спутников. Отныне пользователям не придется самим настраивать спутниковые приемники, за них все сделает система. А для улучшения клиентского опыта компания запустила новую CRM.

Большая конкуренция на рынке предложений телевидения требует от Viasat предлагать выбор пакетов на любой вкус и кошелек с широким выбором украинских и мировых премиальных каналов в HD-качестве.

Простое подключение, пакеты с большим выбором каналов и качество услуг Viasat были оценены потребителями, что дало рост количества клиентов Viasat, и теперь климентская база которая составляет более 100 000 клиентов.

«Отныне на рынке спутникового телевидения начнется формироваться спрос на легальный контент, а зрители ощутят преимущества платного телевидения», - комментирует Антон Юрьев, директор по продажам Viasat.