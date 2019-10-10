"Новая Почта" назвала тарифы на авиадоставку по Украине

Сейчас раздел с авиа тарифами недоступен на сайте "Новой Почты" - видимо, раздел опубликовали раньше времени.

В конце лета "Новая Почта" в тестовом режиме начала доставлять посылки авиатранспортом, задействовав для нового сервиса самолет Ан-26, участвующий в съемках "Неудержимых". На этой неделе компания опубликовала на сайте тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины, которые начали действовать с 1 октября 2019 года.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"На момент написания этих строк раздел с авиа тарифами недоступен на сайте "Новой Почты", но копию страницы можно найти в кэше поисковой системы Google. Судя по всему, раздел опубликовали раньше времени. Как бы там ни было, это узнать расценки можно уже сейчас", - говорится в сообщении.

Итак, стоимость доставки варьируется от 70 гривень за отправление до 0,5 килограмма до 975 гривень за отправление весом до 30 килограмм. Для посылок с меньшим весом установлены промежуточные тарифы: - 75 гривень до 1 килограмма, 110 гривень - до 2 кг, 200 гривень - до 5 килограмм, 355 гривень - до 10 килограмм, 665 гривень - до 20 килограмм.

Напомним, изначально авиадоставку наладили между Киевом и Львовом, а затем приступил к полетам по маршруту Львов-Днепр. Теперь же услугу расширили на 22 города западной и восточной Украины. Воспользоваться авиадоставкой можно будет при отправке посылки из Львова, Мукачева, Ужгорода, Дрогобыча, Мостиской, Новояровска, Самбора, Стрыя, Червонограда в Днепр, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Полтаву, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон. Разумеется, в обратном направлении услуга тоже работает.

При использовании авиадоставки отправление доставляется на следующий день до 18:00 при условии оформления в отделении Львова, Днепра или Запорожья до 18:00, а в других городах - до 15:00. То есть, с авиа можно доставить посылку на день быстрее по сравнению с обычной доставкой.