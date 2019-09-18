Впервые 1+1 в HD-качестве смотрите с «Домашним Телевидением» Киевстар

По данным Киевстар, телеканал 1+1 - лидер по продолжительности просмотра на платформе «Домашнее телевидение». Его смотрят в среднем на 17% дольше по сравнению с ближайшим конкурентом.

19 сентября Киевстар первым среди провайдеров телеком-услуг начнет транслировать канал 1+1 в HD-качестве. Смотреть телеканал в высоком качестве без дополнительной платы смогут все пользователи «Домашнего телевидения», независимо от тарифных планов.

«Мы рады, что Киевстар первым подписал контракт на права транслировать контент 1+1 в HD-качестве на «Домашнем теелвидении». Мы также поздравляем наших коллег с 1+1 media с таким значительным шагом в развитии, ведь они стали первым из национальных телеканалов, кто вещает полностью в высоком качестве.», - отметил маркетинг-директор Киевстар, Павел Даниман.

По данным Киевстар, телеканал 1+1 - лидер по продолжительности просмотра на платформе «Домашнее телевидение». Его смотрят в среднем на 17% дольше по сравнению с ближайшим конкурентом.

Услугу «Домашнее телевидение» Киевстар выбрало уже почти 60 тыс. абонентов, а прирост базы за последний год составил 58%. Главные преимущества«Домашнего телевидения» - большой выбор телеканалов, высокое качество изображения и звука, более 1000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке, функция «ТВ-архив». За одну абонплату клиенты Киевстар могут смотреть различные фильмы и программы на четырех устройствах (телевизор, компьютер, планшет и смартфон). Сейчас услуга доступна для подключения от 40 грн. в месяц для всех клиентов компании, которые пользуются фиксированным интернетом Киевстар. А также в тарифах «Все вместе», которые объединяют услуги мобильной связи, домашнего интернета и телевидения, и позволяют экономить до 50% стоимости.

Справка. Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются примерно 26,2 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookla за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильной передачи данных является самой высокой по Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

Справка. Группа 1+1 media - один из крупнейших медиахолдингов Украины. В состав 1+1 media входит 7 телеканалов - «1+1», «2+2», «ТЕТ», «Плюсплюс», «1+1 International», «УНИАН ТВ» и «Бигуди», а также группа интернет -сайтов, собственный производственный департамент, VOD-платформа 1 + 1 video и Высшая школа Media & Production.