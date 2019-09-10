Презентация Apple: где и когда смотреть онлайн (видео)

В этом году трансляция мероприятия будет вестись на официальном канале Apple в Youtube.

Всего пара часов осталось до начала грандиозной презентации Apple, на котором представят самую долгожданную новинку компании - iPhone 11.

Презентация Apple: онлайн-трансляция

В этом году трансляция мероприятия будет вестись на официальном канале Apple в Youtube, который, как известно, принадлежит Google. Ранее официальная трансляция презентации Apple велась только на сайте компании.

Сам ивент пройдет в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США). Мероприятие начнется в 20.00 по киевскому времени.

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Как обычно, больше всего фанаты компании ждут новые iPhone. Согласно утечкам, в этом году, как и в прошлом, Apple представит сразу три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Также вместе с новыми смартфонами должны представить обновление операционной системы - iOS 13.

По некоторым данным, также на презентации могут показать MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и новое поколение наушников AirPods.

Также недавно стало известно о совершенно новом гаджете от Apple - блютуз-метке Apple Tag. Это небольшое устройство размером примерно 5 на 5 сантиметров, которое связывается с телефоном по Bluetooth и помогает найти вещи - например кошелек или ключи - с помощью звукового сигнала.

Наверняка, Apple готовит для нас еще несколько сюрпризов. Каких именно - узнаем уже совсем скоро. Следите за онлайн-трансляцией мероприятия на УНИАН.