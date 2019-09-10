Презентация Apple и новый IPhone 11: онлайн трансляция презентации Apple онлайн (обновляется)

Презентация iPhone 11 состоится сегодня в 20:00 по Киеву.

10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино состоится большая презентация компании Apple. Самой ожидаемой новинкой компании традиционно является iPhone.

УНИАН собрал все, что известно о предстоящей презентации и iPhone 11 на данный момент.

Характеристики iPhone 11: утечки

Недавно в интернете опубликовали документы, которые якобы использует Apple для распространения новостей внутри компании. Они подтвердили, что новые смартфоны будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Еще есть предполагаемая дата старта продаж iPhone - 27 сентября.

По данным Bloomberg, ни одна из новых моделей не будет поддерживать 5G, однако получат быстрые процессоры Apple A13 и возможность реверсивной беспроводной зарядки.

Также, согласно утечкам, новые iPhone получат квадратный модуль с тремя камерами. для съемки сверхширокоугольных фото и видео. Отмечается, что в новых флагманах Apple будет существенно улучшено качество записи видео, кроме того, появится функция редактирования видео (в том числе применения эффектов, кадрирования и т.д.) в реальном времени во время записи. При этом, по некоторым данным тройную камеру получат только Pro-версии новых iPhone, базовая же модель iPhone 11, которая является продолжением iPhone XR, получит две камеры.

Размеры новых смартфонов останутся такими же, как у предшественников, однако их обещают сделать прочнее и повысить их водонепроницаемость.

Также есть информация, что новые флагманы от Apple впервые получат экран аналогичный тому, что установлен в топовых смартфонах от Samsung.

Некоторые инсайдеры также сообщают, что смартфоны Apple впервые обзаведутся стилусом, который ранее всячески высмеивал Стив Джобс. Вероятнее всего его получит только модель iPhone 11 Pro Max.

В то же время, самый известный аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо разослал инвесторам письмо с изложением своих ожиданий относительно линейки Apple iPhone 2019, которая будет представлена уже сегодня вечером.

Многое из того, что предполагает Минг-Чи Куо, мы уже слышали, но в его заявлении есть и новые моменты. Прежде всего, аналитик уверен, что никакой поддержки стилуса Apple Pencil в новых смартфонах не будет. Все это были лишь предположения фанатов.

Презентация Apple 2019: что еще покажут 10 сентября

Вероятнее всего вместе с новыми iPhone компания Apple традиционно представит новую операционную систему iOS 13. Также, по слухам, на презентации представят пятое поколение умных часов AppleWatch.

Вероятно, также нам покажут MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и новое поколение наушников AirPods.

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Также недавно стало известно о совершенно новом гаджете от Apple - блютуз-метке Apple Tag. Это небольшое устройство размером примерно 5 на 5 сантиметров, которое связывается с телефоном по Bluetooth и помогает найти вещи - например кошелек или ключи - с помощью звукового сигнала.

А вот долгожданный iPhone SE 2 на осенней презентации скорее всего не покажут. Некоторые детали о новом "бюджетнике" от Apple уже известны, однако его представят, вероятнее всего, на весенней презентации в 2020 году.