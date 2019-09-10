Новый IPhone 11 и другие новинки презентации Apple: что известно накануне, где смотреть трансляцию (фото, видео)

Презентация iPhone 11 состоится сегодня в 20:00 по Киеву.

10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино состоится большая презентация компании Apple. Самой ожидаемой новинкой компании традиционно является iPhone.

УНИАН собрал все, что известно о предстоящей презентации и iPhone 11 на данный момент.

Характеристики iPhone 11: утечки

Недавно в интернете опубликовали документы, которые якобы использует Apple для распространения новостей внутри компании. Они подтвердили, что новые смартфоны будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Еще есть предполагаемая дата старта продаж iPhone - 27 сентября.

По данным Bloomberg, ни одна из новых моделей не будет поддерживать 5G, однако получат быстрые процессоры Apple A13 и возможность реверсивной беспроводной зарядки.

Также, согласно утечкам, новые iPhone получат квадратный модуль с тремя камерами. для съемки сверхширокоугольных фото и видео. Отмечается, что в новых флагманах Apple будет существенно улучшено качество записи видео, кроме того, появится функция редактирования видео (в том числе применения эффектов, кадрирования и т.д.) в реальном времени во время записи. При этом, по некоторым данным тройную камеру получат только Pro-версии новых iPhone, базовая же модель iPhone 11, которая является продолжением iPhone XR, получит две камеры.

Размеры новых смартфонов останутся такими же, как у предшественников, однако их обещают сделать прочнее и повысить их водонепроницаемость.

Также есть информация, что новые флагманы от Apple впервые получат экран аналогичный тому, что установлен в топовых смартфонах от Samsung.

Некоторые инсайдеры также сообщают, что смартфоны Apple впервые обзаведутся стилусом, который ранее всячески высмеивал Стив Джобс. Вероятнее всего его получит только модель iPhone 11 Pro Max.

Презентация Apple 2019: что еще покажут 10 сентября

Вероятнее всего вместе с новыми iPhone компания Apple традиционно представит новую операционную систему iOS 13. Также, по слухам, на презентации представят пятое поколение умных часов AppleWatch.

Вероятно, также нам покажут MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и новое поколение наушников AirPods.

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Также недавно стало известно о совершенно новом гаджете от Apple - блютуз-метке Apple Tag. Это небольшое устройство размером примерно 5 на 5 сантиметров, которое связывается с телефоном по Bluetooth и помогает найти вещи - например кошелек или ключи - с помощью звукового сигнала.

А вот долгожданный iPhone SE 2 на осенней презентации скорее всего не покажут. Некоторые детали о новом "бюджетнике" от Apple уже известны, однако его представят, вероятнее всего, на весенней презентации в 2020 году.