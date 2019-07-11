«Киевстар» считает возможным за год обеспечить доступ к 4G для 90% украинцев

Инвестиции «Киевстара» в дальнейшее развитие сети 4G, после того, как он поделится своими частотами, составят несколько миллиардов гривен.

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» поддерживает решение о высвобождении перспективных частот в диапазоне 900 МГц и считает, что продажа определенного количества частот «Киевстара» на тендере другим операторам позволит за год обеспечить доступ к 4G для 90% населения Украины и охватить все автомобильные дороги международного значения.

Об этом УНИАН сообщил президент компании «Киевстар» Александр Комаров.

«Мы поддерживаем инициативу президента Украины и понимаем необходимость ликвидации цифрового разрыва между мегаполисами и селами. Поэтому готовы рассматривать вопрос о сдаче 86 МГц частот, принадлежащих компании, которые регулятор сможет продать на тендере другим телеком-операторам», - сказал он.

По словам руководителя компании, инвестиции «Киевстара» в дальнейшее развитие сети 4G, после того, как он поделится своими частотами, составят несколько миллиардов гривен.

«Нам понадобится модернизировать порядка 3 тыс. базовых станций – установить дополнительные радио модули, расширить каналы связи, проложить новые волоконно-оптические кабели. По предварительным оценкам, это стоит несколько миллиардов гривен, - отметил Комаров. - Также необходимо будет устанавливать новые базовые станции, чтобы не допустить снижения качества связи в результате уменьшения количества радиочастот».

Он напомнил, что в 2015 году «Киевстар» стал донором рефарминга частот в диапазоне 1800 МГц. Компания добровольно передала государству часть радио спектра, благодаря чему телеком-регулятор смог провести тендер по продаже лицензий для связи 4G в этом диапазоне.

Комаров добавил, что не разделяет мнение некоторых игроков рынка о том, что каждый из операторов должен получить равное количество частот.

«Потребности в частотном ресурсе определяются исходя из количества активных пользователей и нагрузки, которую они создают. «Киевстар» обслуживает наибольшее количество абонентов мобильной связи, и, соответственно, частот нам требуется больше… Идеи о паритетном переделе частот не применимы на сформировавшемся рынке и могут быть негативным сигналом для инвесторов. «Киевстар» приобретал частоты на законных основаниях, по рыночной стоимости, участвуя в тендерах, осуществляя покупки и слияния с другими компаниями – такая же возможность была и у других игроков телеком рынка», - подчеркнул Комаров.

Он обратил внимание на ошибочность заявлений о том, что «Киевстар» занимает более 50% частот в диапазоне 900 МГц. По словам Комарова, объемы частот этого диапазона установлены международной ассоциацией операторов сотовой связи для каждой страны. В Украине 39% частот отданы специальным пользователям и технологии CDMA, которая нигде в Европе не используется. Таким образом, «Киевстару» принадлежит только 36% частот диапазона 900 МГц.

«Киевстар» вышел на телеком-рынок Украины не первым. Но мы не боялись инвестировать – в покупку радиочастот, строительство современных сетей связи, создание качественного продукта. Поэтому вышли в лидеры с самой большой абонбазой. Только за 2018 год с учетом затрат на лицензии, частоты и строительство, мы привлекли в Украину более 8 млрд грн. Мы готовы и дальше инвестировать, чтобы каждый украинец, где бы он ни находился, мог пользоваться современным технологиями связи», - добавил президент «Киевстара».

Как сообщал УНИАН, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки по высвобождению перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего (3G) и четвертого (4G) поколения. Также глава государства утвердил план мероприятий по улучшению качества мобильного интернета в сельской местности.

Ранее, 2 июля, НКРСИ предложила операторам «Киевстар» и «Интертелеком» в ближайший месяц подать заявления об уменьшении их частот в диапазоне 800-900 МГц. По данным регулятора, обмен этими частотами позволит распространить связь 4G на всей территории Украины. Остальные операторы, которые имеют частоты в этих диапазонах, должны в течение месяца подать в НКРСИ заявления о досрочном внедрении в этой полосе связи четвертого поколения.

В 2018 году оператор «Киевстар» инвестировал в строительство сети 4G-связи 3,1 млрд грн и уплатил за лицензии на частоты 4,03 млрд грн.