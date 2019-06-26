Основатель Viber готов помочь Украине создать "государство в смартфоне" (видео)

Команда Зеленского в будущем планирует воплотить идею управления государством с помощью гаджетов.

Президент Владимир Зеленский встретился с Хироши Микитани - основателем японской компании Rakuten, компания наиболее известна как владелец сервиса Viber.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Все государственные услуги в смартфоне - вполне реальная перспектива для Украины - считает основатель одной из крупнейших в мире интернет-платформ по продажам и владелец мессенджера Viber - японец - Хироси Микитани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнесмен приехал в Украину и уже встретился с президентом. Владимир Зеленский ранее заявлял, что его команда в будущем планирует воплотить идею управления государством с помощью гаджетов.

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