Это более чем в пять раз больше, чем финансируемый США план Маршалла, который способствовал промышленному возрождению Европы после поражения Германии.

Ситуация на линии фронта в Украине не дает представления о том, когда и как может закончиться война. Однако все больше компаний постепенно увеличивают свое инвестиционное присутствие в Украине, готовясь начать процесс восстановления.

Как пишет Bloomberg, по оценкам Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины может пойти более 1 триллиона долларов государственного и частного капитала. С поправкой на инфляцию, это более чем в пять раз больше, чем финансируемый США план Маршалла, который способствовал промышленному возрождению Европы после поражения Германии.

Как пишет издание, уже есть примерный план, который дает представление о том, как будет происходить будущее восстановление.

Видео дня

Турецкие компании восстанавливают мосты и дороги, поставляя генераторы энергии и мобильные больницы. В частности, турецкая Onur Group занимается ремонтом взорванных мостов, например, в Ирпене на окраине Киева. Также совместно с южнокорейской компанией Samsung C&T Corp. компания Onur Group строила мобильные больницы в Украине. В конечном итоге компания хочет возобновить реконструкцию международного аэропорта "Днепр" и ряд проектов по созданию автомагистралей. Стамбульская компания Dogus Construction восстанавливает три моста при поддержке Великобритании и ожидает, что в будущем на реконструкцию будут заключены контракты на сумму "пару миллиардов долларов".

Немецкие и австрийские компании планируют строительство предприятий в сфере инфраструктуры и обороны. Так, в феврале гигант Rheinmetall AG объявил о планах создать в Украине предприятие по производству столь необходимых 155-мм артиллерийских боеприпасов. Австрийская компания, Waagner-Biro Bridge Systems, производящая модульные стальные эстакады, соединяющие реки и долины, уже запустила производство на заводе на западе Украины.

JPMorgan Chase & Co. ждет рабочих групп для "предпроектного планирования", а Дания на данный момент пожертвовала 120 миллионов евро (130 миллионов долларов США) на восстановление судостроительного узла Николаева.

Производитель строительных материалов Fixit с прошлого года строит новую производственную площадку на западе Украины, а химическая компания Bayer AG объявила об инвестициях в производство семян.

Как пишет Bloomberg, учитывая, откуда будут поступать деньги, американские и европейские компании, скорее всего, получат львиную долю контрактов, когда они поступят.

Послевоенное восстановление Украины - что надо знать

По данным Всемирного банка, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления в Украине будет составлять 486 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия. По оценкам украинских властей, только в 2024 году стране понадобится около 15 млрд долларов для неотложных приоритетных мероприятий по восстановлению как на национальном, так и на местном уровнях.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировали создание Партнерства городов Украины (UCP). Это поможет перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: