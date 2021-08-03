Винникивская табачная фабрика (Львовская область), принадлежащая бизнесмену Григорию Козловскому производит 62% нелегальных сигарет под маркировкой "Duty Free".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитического агентства "Кантар Украина".

"62% этой группы товара производится на Винникивской фабрике... Она дает максимальный вклад в формирование нелегальной продукции этой группы. В основном это пачки, которые маркированы как Duty Free. Но они реализуются в обычной торговле", - рассказывает эксперт агентства "Кантар Украина" Татьяна Свердлик.

По ее словам, такая схема позволяет львовскому производителю недоплачивать акциз в государственный бюджет на уровне 30-35 грн на каждой пачке.

"Мощности фабрики можно сравнить с объемами производства транснациональных компаний и позволяют выпускать около 2 млрд пачек в год", - добавила эксперт.

Отметим, ВТФ известна на рынке марками JIN-LING, MARVEL, COMPLIMENT, STRONG, LIFA, LS, Киев. Наибольшей популярностью пользуются сигареты JIN-LING, стоимость которых в Интернете не превышает 20 грн за пачку. С виду они напоминают известную марку "CAMEL". Эта марка сигарет пользуется спросом у потребителей с более низким доходом.

Эксперты отмечают, что на пачках JIN-LING - поддельные акцизные марки, а сами сигареты имеют сомнительное качество, так как производятся в ночные смены и не проходят нужную проверку. Кроме того, ВТФ уже не первый год злоупотребляет тем, что выдает сигареты за сигариллы, акцизные марки на которые дешевле в 15 раз.

С 2016 по 2018 год фабрика произвела около 5 млрд штук сигарет, но не приобрела для них ни одной акцизной марки.

Напомним, Винникивская табачная фабрика является частью группы компаний MARVEL International Tobacco Group. Владельцами являются бизнесмены Алексей Резников и Григорий Козловский. Последний - депутат Львовского облсовета, владелец местного девелопера Avalon, а также президент львовского футбольного клуба "Рух". Его называют самым богатым и эпатажным бизнесменом Львовщины.

В решении Киевского апелляционного суда от 12 мая 2021 г, на которое ссылаются журналисты, говорится, что вероятное занижение акцизного налога Винниковской табачной фабрике за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составляет 3,7 млрд грн.

Второе предприятие Григория Козловского - ООО "Марвел Интернешнл Табакко Групп" - недоплатило в бюджет 2,1 млрд грн. Таким образом, потери государственного бюджета от реализации сигарет львовского производителя составляют 5,8 млрд грн. Сам Григорий Козловский на обвинения в уклонении от уплаты налогов говорит, что они надуманные, а информация против него в СМИ - заказанная транснациональными компаниями, специально, чтобы уничтожить отечественного производителя.

В то же время общие потери бюджета от контрафакта в 2021 году специалисты "Кантар Украина" оценивают в 12 млрд грн и считают, что это исторический рекорд. Получается, что половину из них обеспечивает Львовское предприятие.

Автор: Григорий Бондарь