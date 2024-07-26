Средства, полученные от продажи почтовых марок, пойдут на помощь больницам на прифронтовых территориях.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" накануне Дня медика выпустил благотворительные почтовые марки "Медики. На поле боя" и "Медики. В операционной", объединенные в один марочный лист под названием "Героические профессии. Ангелы войны", сообщила в Telegram пресс-служба оператора.

"Лист марок, выпущенный "Укрпочтой", состоит из марок – "Медики. На поле боя" и "Медики. В операционной", которые изображают, как на передовой и в горячих точках украинские врачи выполняют свою миссию. С начала войны в Украине многие из них изменили светлые кабинеты на "операционные" посреди поля, а кто-то, не имея медицинского образования, получил свой опыт и навыки тактической медицины сразу на фронте", –говорится в сообщении.

Отмечается, что тираж марочного листа составляет 100 тысяч экземпляров. Номинал каждой марки – 5 гривень с каждой приобретенной марки является донатом, который поможет украинским медикам бороться за жизнь.

Видео дня

"Укрпочта" – последние новости

27 июня "Укрпочта "ввела в обращение новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа", посвященный уплате налогов. Эти марки имеют необычную круглую и квадратную форму. Тираж почтовой марки составляет 210 тыс. экземпляров.

С июля почтовый оператор индексировал стоимость услуг на отправления по Украине в пределах тарифов "Стандарт" и "Экспресс". Так, стоимость отправлений "Стандарт" увеличилась в среднем на 5-9 грн. Среди главных причин подорожания компания назвала рост цен на электроэнергию, топливо и инфляцию.

Вас также могут заинтересовать новости: