Украина на грани нового табачного кризиса - эксперты

Экономисты предупреждают: незаконное давление на крупных иностранных инвесторов может дорого стоить государству.

В международных табачных компаниях удивлены резким ростом давления на иностранных инвесторов - через Антимонопольный комитет, отдельных народных депутатов и судебную власть

16 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск «Бритиш Американ Тобакко Украина» с требованием признать частично недействительным прошлогоднее решение Антимонопольного комитета Украины от 10 октября 2019 г. о штрафе на 448 млн. грн. - якобы за нарушение конкурентного законодательства.

В «ВАТ Украина» заявили, что удивлены решением суда и заявляют, что в течение 25 лет работы в Украине, она действовала в полном соответствии с украинским законодательством. В ближайшие дни компания подаст апелляцию.

Напомним, в октябре 2019 г. АМКУ оштрафовал все ведущие международные табачные компании, работающие в Украине, а также компанию «Тедис Украина» на общую сумму 6,5 млрд. грн. – якобы за монополизацию оптовой торговли сигаретами.

Ведущие юристы Украины сомневаются в законности решения Антимонопольного комитета. Более того, они считают, что АМКУ этими штрафами пытается переложить с себя ответственность за монополизацию рынка. Ведь еще в 2010-2011 г. он выдал все необходимые разрешения, которые и привели к монополизации.

Анна Гладштейн, юрист в сфере права международной торговли и преподаватель Института международных отношения КНУ им. Тараса Шевченка апеллирует к постановлению Верховного суда от 2 декабря 2019 г. по делу № 910/1646/19. Данным постановлением Верховный суд признал, что АМКУ не смог предоставить суду доказательств того, что рынки дистрибуции сигарет были достаточно им исследованы.

- Т.е. АМКУ сделал ошибочные выводы в оценке рыночной позиции «Тедис Украина» и допустил монополизацию рынка, одновременно заблокировав возможность потенциальных дистрибьютеров в течение 10 следующих лет выходить на рынок - объясняет Анна Гладштейн.

При таких обстоятельствах решение АМКУ может быть попыткой избежать ответственности за допущенную монополизацию на рынке дистрибуции сигарет - делает вывод Анна Гладштейн.

- Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать - разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 г. выдал разрешения на концентрацию, которые предусматривали обязательства дистрибуции не совершать оптовую продажу без разрешения "Мегаполиса" (теперь - "Тедис") в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали - поставили перед фактом уже принятого решения. То есть причина штрафа не просто не обоснована, она абсурдна", - заявил эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор Валерий Воротин.

Также эксперт отметил, что накладывая штраф, Антимонопольный комитет нарушил процессуальные требования ст. 255 Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

В свою очередь экономисты предупреждают: незаконное давление на крупных иностранных инвесторов может дорого стоить государству.

- Системное давление на международные табачные компании, работающие в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт напомнил, что все табачные компании, на которые оказывается давление – «Бритиш Американ Тобакко», «Филип Моррис», JTI и «Империал Тобакко» - входять в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. За прошлый год они заплатили более 40 млрд. грн. табачного акциза. Компании обеспечивают десятки тысяч рабочих мест на своих производствах и в смежных бизнесах, обеспечивают десятки миллионов долларов валютной выручки от экспорта из Украины.

Напомним, в октябре-ноябре 2019 г. в Украине уже случился масштабный табачный кризис, из-за которого госбюджет Украины потерял более 2,5 млрд. грн. Из-за законопроекта №1049 в октябре-ноябре 2019 р. четыре табачные компании были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания «Бритиш Американ Тобакко» тогда даже полностью остановила производство на своей фабрике в Прилуках.

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