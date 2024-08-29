Подавляющее большинство украинских бытовых потребителей являются клиентами именно ГК "Нафтогаз Украины".

В сентябре 2024 года стоимость природного газа от ГК "Нафтогаз Украины" будет колебаться от 7,42 грн до 16,50 грн за кубометр. Стоимость зависит от категории потребителей, в частности для населения газ и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн за куб. м, пишет "ГазПравда".

Отмечается, что абсолютное большинство украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) являются клиентами именно ГК "Нафтогаз Украины". Компания поставляет газ бытовым потребителям по стоимости 7,96 грн, которая будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года.

Остальные газоснабжающие компании также не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных предложений для бытовых потребителей. Как и в предыдущие месяцы, свои ценники на сентябрь обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа для населения, в зависимости от газоснабжающей компании, будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

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Обеспечение газом бытовых потребителей

Стоит отметить, что согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторах газораспределительных систем.

Ранее УНИАН писал, что украинцы начали получать большие штрафы за неправильное пользование счетчиками газа. Одна из проверок выявила несанкционированное подключение к счетчику газа.

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