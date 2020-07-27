Spotify начал заключать контракты на рекламу в Украине
12:25, 27 июля 2020Разное
21 0
Партнером сервиса в размещении рекламы выступает европейская рекламная сеть Httpool
Иллюстрация REUTERS
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустил в Украине продажи рекламы для бесплатной версии сервиса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Читайте такжеДождались: Spotify подтвердил свой запуск в Украине
Контракты
В компании сообщили, что с момента запуска сервиса в Украине 15 июля, уже заключили подобные контракты с компаниями Ballantine’s, Ferrero, Uklon и Mastercard. Партнером сервиса в размещении рекламы выступает европейская рекламная сеть Httpool.
В компании Uklon отметили, что за 2019 год объем выручки от продажи музыки достиг $11,1 млрд, из которых почти 80% пришлось именно на стриминговые сервисы.
Хронология событий
- Spotify — популярный стриминговый сервис, на котором представлены аудиозаписи основных музыкальных лейблов, включая BBC, Sony, EMI, Warner Music Group и Universal. Стоимость подписки Spotify в США составляет $9,99 в месяц. Рыночная капитализация компании превышает $26 млрд. В первом квартале 2020 года число платных пользователей Spotify выросло по сравнению с прошлым годом на 31% и достигло 130 млн.
- В мае 2020 года музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что теперь в собственную библиотеку пользователей можно добавлять неограниченное количество музыки. Ранее был установлен лимит в 10 тыс. песен.
- Музыкальный сервис Spotify запустился в Украине 15 июля. Он доступен в бесплатном формате с прослушиванием рекламы и по премиум-подписке за $4,99 в месяц.
- Кроме Украины в тот же день сервис начинал работу в 12 странах, в том числе в Молдове, Казахстане, Беларуси, России, Албании, Хорватии, Черногории и Сербии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter