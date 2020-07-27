Spotify начал заключать контракты на рекламу в Украине

Партнером сервиса в размещении рекламы выступает европейская рекламная сеть Httpool

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустил в Украине продажи рекламы для бесплатной версии сервиса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Контракты

В компании сообщили, что с момента запуска сервиса в Украине 15 июля, уже заключили подобные контракты с компаниями Ballantine’s, Ferrero, Uklon и Mastercard. Партнером сервиса в размещении рекламы выступает европейская рекламная сеть Httpool.

В компании Uklon отметили, что за 2019 год объем выручки от продажи музыки достиг $11,1 млрд, из которых почти 80% пришлось именно на стриминговые сервисы.

Хронология событий

Spotify — популярный стриминговый сервис, на котором представлены аудиозаписи основных музыкальных лейблов, включая BBC, Sony, EMI, Warner Music Group и Universal. Стоимость подписки Spotify в США составляет $9,99 в месяц. Рыночная капитализация компании превышает $26 млрд. В первом квартале 2020 года число платных пользователей Spotify выросло по сравнению с прошлым годом на 31% и достигло 130 млн.

В мае 2020 года музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что теперь в собственную библиотеку пользователей можно добавлять неограниченное количество музыки. Ранее был установлен лимит в 10 тыс. песен.

Музыкальный сервис Spotify запустился в Украине 15 июля. Он доступен в бесплатном формате с прослушиванием рекламы и по премиум-подписке за $4,99 в месяц.

Кроме Украины в тот же день сервис начинал работу в 12 странах, в том числе в Молдове, Казахстане, Беларуси, России, Албании, Хорватии, Черногории и Сербии.

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