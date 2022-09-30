Таким связанным с 1xBet брендом является также BetWinner, тоже пользующийся платформой BetB2B российского букмекера.

Несмотря на то, что лицензии российского букмекера 1xBet на работу в Украине были аннулированы, в Украине имеют лицензии и успешно работают еще ряд операторов азартных игр, связанных с российской букмекерской конторой и являющихся по сути ее сетью.

Журналисты издания InformNapalm проверили ряд онлайн-казино, получивших лицензию на работу в Украине, и обнаружили, что некоторые из них – это связанные с 1xBet конторы. Так, например, еще в октябре 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию ООО "Мелбет". Брендом Melbet сегодня владеет российское ООО "Мелофон", а ранее владельцем этого бренда выступало ООО "Селебрити", предыдущее название которого было "1ХСТАВКА", а это - прямо аффилированный с 1xBet букмекерский бренд, что уже подтверждалось журналистскими расследованиями.

По всей видимости, отмечают в InformNapalm, после поднятой в Украине шумихи вокруг 1xBet, ООО "Мелбет" решило "замести следы" и переименовалось в ООО "ПОИНТЛОТО".

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Кроме того, в январе 2022 года КРАИЛ выдала лицензию ООО "Плей Фан Инвестмент" на работу онлайн-казино FanSport. Владельцем этого ООО является Клещук Александр Александрович, который был акционером и членом Наблюдательного совета PINbank вместе с "куратором игорного бизнеса в Украине" Борисом Баумом и Михаилом Спектром. Последний занимается развитием бренда 1xBet в Украине. Связь между Клещуком и Спектром прослеживается по ряду компаний.

Профильное сообщество Gaming Capital еще в июле заметило схожесть сайтов 1XBet и Fan Sport: у них один и тот же интерфейс, и всегда одинаковые коэффициенты. Это не удивительно, потому что FanSport использует платформу BetB2B, которая является дочерней компанией 1xBet по разработке обеспечения материнского бренда и связанных с ним сети сайтов казино.

Таким связанным с 1xBet брендом является также BetWinner, тоже пользующийся платформой BetB2B российского букмекера. Этот бренд пока еще не успел получить лицензии на работу в Украине, но, очевидно, готовится к этому, потому что в январе 2022 года в Украине была зарегистрирована торговая марка BetWinner.

Отмечается, что брендом BetWinner оперирует кипрская компания Marikit Holdings Limited, директор которой является Снежана Школа, также являющаяся директором компании ZAVBIN LTD, оперирующей другим брендом азартных игр 1хСлотс, принадлежащим 1xBet.

Более того, журналисты проверили файлы украинской и российской локализации Мелбет, Поинтлото, Fan Sport и BetWinner и обнаружили, что они почти полностью идентичны, начиная с названий файлов на сайтах и заканчивая длиной этих файлов.

Также в кодах всех этих сайтов полностью одинаковы CMS – системы управления контентом.

В InformNapalm подчеркивают, что все это указывает на желание россиян построить в Украине обширную сеть по сбору личных данных игроков, которые в качестве платы за возможность работать в РФ могут быть переданы российским спецслужбам для вербовки агентов в Украине.