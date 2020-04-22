Руководство "Электротяжмаша" и ОПЗ обвинили в неэффективном управлении

"Электротяжмаш" в первом квартале 2020 года выпустил продукции на 160 млн гривен, что на 72% меньше чем в 3 квартале 2019 года

Назначенный Фондом госимущества перед приватизацией менеджмент госпредприятий "Электротяжмаш" и Одесский припортовый завод неэффективно управляет госкомпаниями и ведет их к банкротству. Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" экономический журналист Сергей Лямец.

"У меня есть только один вариант объяснения: воруют. Воруют там, на местах. И судя по всему, воруют еще больше и еще воруют с убытков. А это называется "мародерство"", - пишет Лямец.

Как отмечает журналист, согласно приведенным данным, "Электротяжмаш" в первом квартале 2020 года выпустил продукции всего на 160 млн гривен, что на 72% меньше чем в 3 квартале 2019 года, а поступления от заказчиков снизились - на 85% - с 600 млн до 90 млн гривен.

Напомним, в ноябре 2019 ФГИ назначил и.о. главы компании Виктора Бусько.

По словам замглавы Фонда госимущества Сергея Игнатовского, это было взвешенное решение. Приватизация "Электротяжмаша" планировалась в первой половине 2020 года.

Лямец также отмечает, что ОПЗ, после смены менеджмента, стремительно наращивает убытки.

В частности, 4 квартал 2019 предприятие закончило с убытком 929,8 млн гривен. В первом квартале 2020 убыток вырос до 1,510 млрд гривен.

В январе 2020 года ФГИ назначил и.о. главы правления ОПЗ ресторатора Николая Синицу.

Напомним, сообщалось также, что под контролем Фонда госимущества находятся предприятия АО "Турбоатом", ЧАО "Президент-Отель", "Центрэнерго", АТ "Объединенная горно-химическая компания".

Ранее сообщалось, что Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило пятерых человек в организации коррупционной схемы в государственном предприятии "Электротяжмаж", нанесшей убытки в 13,7 млн гривен.