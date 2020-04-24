Украина снова поднялась на 12-е место в мировом рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела 1,76 млн тонн стали.

Украинские металлурги в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года снизили производство стали на 10,3% - до 1,765 млн тонн, поднявшись при этом с 13-го на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Отмечается, что по итогам марта лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 78,9 млн тонн (с падением на 1,7% к марту 2019 года).

Далее следуют Индия (8,650 млн т, -13,9%), Япония (8,2 млн т, -9,7%), США (7,222 млн т, -6%), Россия (5,850 млн т, -4,4%), Южная Корея (5,776 млн т, -7,9%), Турция (3,110 млн т, +4,1%), Германия (2,9 млн т, -20,9%), Бразилия (2,635 млн т, -8,2%) и Иран (2,250 млн т, +14,1%).

В целом в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, сократили производство стали на 6% - до 147,05 млн тонн.

По итогам 1 квартала текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,4% - до 5,318 млн тонн. Но при этом поднялась в рейтинге с 12 на 11 позицию.

Всего в январе-марте 2020 года 64 страны на 1,4% сократили производство стали, до 443,030 млн тонн относительно января-марта 2019 года.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2019 года сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,8 млн тонн, сохранив 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках.