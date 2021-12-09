Управляющий партнер Национальной Электронной Биржи Евгения Божко считает, что сделка по продаже за максимальные на торгах 194,4 млн долларов срывается по вине ГП Прозорро.Продажи, Фонда Госимущества и ГП Укрспирт. Они не выработали общей позиции и избегают принятия деятельных решений.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"На данный момент, ситуация такова: договор купли-продажи еще не подписан, расчеты не произведены. Исходя из этого, официально приватизированным спиртзавод считать никак нельзя", - заявила она.

Победил клиент, которого курировала Национальная Электронная биржа. Увы, из-за бюрократических задержек, он теряет время и деньги. Которые уже мог бы инвестировать в развитие предприятия.

За объект сражалось восемь участников, указала Божко. "Цена лота выросла с 49 млн грн до 162 млн грн без НДС и до 194,4 млн грн с НДС. Это рекордная цена, за которую продавали спиртзавод за всю историю украинской приватизации", - прокомментировала представительница НЭБ.

Как отмечает Божко, на строительство нового и современного спиртзавода требуется около 4-5 млн грн. Продажа Косарского МДП за практически 200 миллионов гривен - крайне выгодная для государства сделка во всех отношениях. И вполне могла бы стать еще одним ярким примером успешной приватизации.

Однако, после проведения торгов стало известно, что на заводе на ответственном хранении находится арестованный с 2012 года спирт, который занимает до 50% всех емкостей для хранения продукции.

Поскольку его никуда не перевозят, то полноценный запуск предприятия на полную мощность невозможен. Равно как и компенсация новому владельцу его инвестиционных расходов.

"Как видно из этого кейса, организации, которые должны были в интересах бюджета быть заинтересованными в решении данной проблемы, пока не видят путей выхода из коллапса", - отметила Евгения Божко.

Среди всех указанных представителей государства, к работе Прозорро.Продажи возникает все больше вопросов в бизнес-сообществе, учитывая непрозрачность правил и сорванные сделки на миллионы гривень для государства. Репутация государственной площадки остается неустойчивой, ввиду сохранения возможностей для манипуляций.

Поскольку участники первого аукциона и их ценовые предложения уже раскрыты, открывается возможность для сговора потенциальных участников, что в итоге может привести к снижению доходов государства от продажи актива ввиду ограниченной конкуренции.

Одновременно с этим, Укрспирт заявил, что не имеет возможности вывезти арестованный спирт, тогда как Фонд госимущества не может изменить условия типового Договора и обязать ГП это сделать.

В результате, из-за невозможности вывезти 300 тыс. л спирта, государство рискует потерять 200 млн грн от приватизации завода.

Автор: Иван Бойко