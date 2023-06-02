Машина помогает воинам выполнять боевые задачи в районе города Константиновка.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение фонда. Автомобиль помогает пехотинцам выполнять боевые задачи в районе города Константиновка.

Всего при содействии Favbet Foundation Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны получили уже более 120 авто для выполнения боевых задач.

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"Недавно мы пересекли отметку в 120 авто для ВСУ. Работа не останавливается - мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально оперативно удовлетворять запросы подразделений и частей ВСУ в автомобильной технике. Каждое новое авто - это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов", - отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования. Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.