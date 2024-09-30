Усилия стран-членов Евросоюза смоглиобеспечить лишь 2% контрактов.

Флагманская платформа ЕС по совместным закупкам газа покрыла лишь малую часть потребностей блока. Отмечается, что заключено лишь около 2% контрактов от потенциального спроса.

Издание Financial Times пишет, что вдохновением для создания этой платформы послужила успешная координация закупок вакцин во время пандемии Covid-19, в результате которой удалось провести закупку по более низким ценам.

Согласно схеме, Европейская комиссия обязала каждое государство-член обеспечить подачу местными компаниями-участниками заказов, эквивалентных 15% обязательств по заполнению газовых хранилищ каждой страны. Фактическая покупка газа остается добровольной.

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В общей сложности платформа сопоставила покупателей и продавцов газа на 43 миллиарда кубометров, но, по словам трех человек, знакомых с конфиденциальными данными, только около 1 миллиарда кубометров газа в итоге законтрактовали и передали в комиссию. Представители ЕС подчеркнули, что компании не обязаны сообщать коммерчески чувствительные данные, поэтому контрактов могло быть заключено больше.

Однако низкое число контрактов вызвало споры о пользе совместных закупок, в то время как председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен обещает расширить его на большее число товаров, в том числе, на водород.

Однако энергетические компании заявили, что платформа работает скорее, как инструмент для подбора поставщиков, а не для регулирования спроса с целью достижения более низких цен.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

В начале сентября стало известно, что в связи с тем, что российско-украинское соглашение о транзите газа заканчивается в конце года Чехия призвала Европу подготовиться к возможным перебоям в поставках.

Позже издание Bloomberg сообщило, что у Европы есть все шансы сохранить стабильные поставки газа этой зимой, даже при отсутствии ключевого транзитного маршрута российского газа через Украину.

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