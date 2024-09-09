Екатерина Полищук, известная как "Пташка", поделилась глубокими размышлениями о смерти и собственном захоронении.

"Пташка" из Азовстали рассказала в своём Instagram о том, каким видит свой последний путь. Девушка дала советы украинцам, как именно хочет, чтобы с ней попрощались после ее смерти.

"Не плачьте - помогайте"

"Пташка" призвала не оплакивать ее, когда наступит время, а вместо этого направить эмоции в конкретные действия в пользу Украины. Она попросила украинцев помогать армии и тем, кто пострадал от войны.

"Каждый раз, когда захочется плакать — донатьте на дроны. Если уже закончится война - помогайте детским домам и семьям павших. Заботьтесь о вдовах", - поделилась она.

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Полищук написала, что не хочет, чтобы на ее похоронах люди приносили цветы. Вместо этого она попросила дарить их матерям: "Подарите им любовь, потому что мне уже будет на цветы всё равно".

"Я хочу летать и после смерти"

Девушка также рассказала о своем желании быть кремированной, а ее прах просит развеять на горе в селе Тухля Львовской области. Она подчеркнула, что не хочет быть похороненной в земле:

"Не закапывайте меня в землю. Я хочу летать и после."

"Не сейте раздор"

Важное место в ее обращении занимает просьба не искать виновных среди своих, а обвинять только россиян, которые принесли войну на украинскую землю. Полищук просит украинцев не дать места раздору в своих сердцах:

"Не обвиняйте никого, кроме россиян. Не сейте раздоры. Поверьте, это то, чего мне меньше всего хотелось при жизни".

"Спойте для меня"

Особое внимание "Пташка" уделила тому, чтобы на прощании с ней не было скорби, а звучала музыка. Она призывает петь, как она пела во время обороны "Азовстали", и вспоминать Мариуполь, где осталась ее частичка.

"И о Мариуполе спойте. Там я осталась. Там я правда жила. Лелейте ненависть ко всему русскому", - написала она.

"По воинам не плачут"

Екатерина завершила свое обращение словами о том, что воинов не оплакивают, а ими гордятся. Она подчеркнула, что войны должны быть предметом гордости и мести:

"Я воин. По воинам не плачут. Ими гордятся. В их честь устраивают турниры. За них мстят".

Реакция украинцев

Пост "Пташки" не оставил равнодушными тысячи людей. Комментаторы выражали поддержку и восхищение ее мужеством.

"Спасибо, Екатерина. Я очень надеюсь, что вы когда-то перечитаете эти строки в почтенном возрасте, в мирной и сильной Украине," - написал один из пользователей.

Другой добавил: "Жутко, но красноречиво, громко, смело и хладнокровно, как и положено воинам".

Что известно о "Пташке"

21-летняя волонтерка "Пташка" стала известной, когда в сети начали распространяться видео, на которых девушка пела и поднимала настроение защитникам Мариуполя в перерывах между боями. Юная защитница является актрисой народного драматического театра-студии, поэтессой, исполнительницей классических арий и патриотической классики. Полищук была на "Азовстали" в Мариуполе, в мае она попала в плен вместе с защитниками города и другими медиками.