На портале "Дія" появится реестр админуслуг - Минцифры

Ранее министерство запустило на портале электронный кабинет гражданина.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить через несколько месяцев единый реестр административных услуг на портале государственных услуг "Дія".

Читайте такжеМинцифры запустило образовательный сериал "Как стать YouTube-блогером" (видео)

Об этом сказано в сообщении на официальной странице портала "Дія" в соцсети Facebook.

"Через несколько месяцев запустим единый реестр, в котором будет вся информация об админуслугах: стоимость, срок предоставления, необходимые документы, предоставитель услуг и нормативная база", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, Министерство цифровой трансформации Украины запустило электронный кабинет гражданина на портале государственных услуг "Дія".

Также Кабинет министров Украины утвердил эксперимент по регистрации безработных и назначении пособия по безработице в электронной форме с помощью государственного портала "Дія".