На портале "Дія" появится реестр админуслуг - Минцифры
Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить через несколько месяцев единый реестр административных услуг на портале государственных услуг "Дія".
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Об этом сказано в сообщении на официальной странице портала "Дія" в соцсети Facebook.
"Через несколько месяцев запустим единый реестр, в котором будет вся информация об админуслугах: стоимость, срок предоставления, необходимые документы, предоставитель услуг и нормативная база", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, Министерство цифровой трансформации Украины запустило электронный кабинет гражданина на портале государственных услуг "Дія".
Также Кабинет министров Украины утвердил эксперимент по регистрации безработных и назначении пособия по безработице в электронной форме с помощью государственного портала "Дія".