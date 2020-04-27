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Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны - Буславец

07:28, 27 апреля 2020
Разное
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План является частью и продолжением созданной ранее стратегии безопасной эксплуатации ядерных объектов  / Фото УНИАН

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра Ольга Буславец в своем посте в Facebook

«Сегодня вопрос безопасности в зоне отчуждения остается в фокусе внимания как Украины, так и мирового сообщества. Ведь все, что происходит в районе Чернобыля, прямо или косвенно влияет на жизнь и развитие всей Европы. Именно поэтому Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины постоянно работает над усилением мероприятий по безопасности в Чернобыльской зоне отчуждения. Уже в ближайшие недели Министерство представит на рассмотрение Президенту и Кабинету Министров план действий на этой территории, в частности усиление противопожарных мероприятий», - написала Буславец. 

Она также подчеркнула, что план предусматривает ряд мероприятий по приведению в безопасное состояние объекта «Укрытие» путем демонтажа нестабильных конструкций старого конофаймента и остатков конструкций 4 блока ЧАЭС. 

По словам Буславец, кроме этого Минэкоэнерго готовит пакет действий, которые направлены на стабилизацию украинской энергетической системы. 

«Из-за мирового экономического кризиса и эпидемии COVID-19 отрасль оказалась перед новым вызовом – необходимостью обеспечить техническую сбалансированность энергосистемы, безопасную эксплуатацию атомных станций, надежную поставку электроэнергии потребителям. Для этого министерство привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов Украины», - подчеркнула Ольга Буславец. 

Она также отметила, что предложенный план является частью и продолжением созданной ранее стратегии безопасной эксплуатации ядерных объектов. 

Кроме того, Ольга Буславец сообщила оперативную информацию касательно пожаров в Чернобыльской зоне, где она пребывала с официальным визитом 26 апреля вместе с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. 

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