Минцифры запустило официальные веб-страницы портала «Дія.Бізнес» в соцсетях

Ранее новости о проекте «Дія.Бізнес» публиковались на страницах портала «Дія» в соцсетях.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило официальные страницы портала для предпринимателей «Дія.Бізнес» в социальных сетях Facebook и Instagram.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Министерство цифровой трансформации Украины запустило Facebook- и Instagram-страницы «Дія.Бізнес», - сказано в сообщении.

Ранее новости о проекте «Дія.Бізнес» публиковались на страницах портала государственных услуг «Дія» в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации Украины планирует в мае запустить онлайн-консалтинговую зону для предпринимателей малого и среднего бизнеса на портале «Дія.Бізнес».

Кроме этого, до конца года министерство планирует открыть 3 оффлайн-центра для предоставления консалтинговых услуг бизнесу, первый из которых должен быть открыт в конце мая в Харькове.

В конце февраля Министерство цифровой трансформации презентовало запуск национальной онлайн-платформы для предпринимателей "Дія.Бизнес". Благодаря онлайн-платформе можно найти перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также получить профессиональные консультации по бизнесу. Портал работает в двух направлениях: информационная платформа и служба онлайн-консультаций.

2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг «Дія».