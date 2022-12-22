Microsoft может приобрести стриминговую платформу Netflix уже в следующем году.

В 2023 году Microsoft планирует поднять вопрос о приобретении стриминговой платформы Netflix.

Как сообщает Reuters Breakingviews, приобретерине платформы может инициировать СЕО Microsoft Сатья Наделла, который с момента своего назначения на пост СЕО компании в 2014 году начал совершать дорогие покупки.

Среди приобретений компании: разработчики Minecraft студия Mojang — $2,5 млрд (2014); LinkedIn — $26 млрд (2016); GitHub — $7,5 млрд (2018); ZeniMax Media — $8,1 млрд (2020); Nuance Communications — $19,7 млрд (2021 год). И, наконец, Activision Blizzard — $68,7 млрд.

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С последним поглощением у компании возникли проблемы, так как против сделки выступает Sony и регуляторы.

Связь Microsoft с Netflix:

Netflix выбрала Microsoft в качестве рекламного партнера для нового сервиса подписки с поддержкой рекламы, а президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.

Война в Украине и позиция Microsoft:

Microsoft Corporation — многонациональная с американскими корнями корпорация компьютерных технологий. В корпорации работают 124 тыс. работников в 102 странах.

Microsoft является крупнейшей в мире компанией-производителем программного обеспечения. Главный офис расположен в корпоративном кампусе в Редмонде (США).

После вторжениия России в Украину работники Microsoft призвали руководство полностью прекратить работу на территории агрессора.

В мае министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинское правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений России.

В июне СМИ сообщали, что Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России, но полностью с рынка не уходит.

3 ноября 2022 года стало известно о том, что Microsoft расширяет поддержку Украины до конца 2023 года, и окажет технологическую помощь на 100 млн долларов.

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