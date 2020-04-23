Лучшая степень защиты: в Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков

По словам замминистра здравоохранения Шаталовой, на сегодня Минздрав закупил 71 тысячу защитных костюмов для медиков.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова объяснила, что закупка более дорогих костюмов для медиков - по 488 гривень вместо 300 гривень за штуку у другого поставщика - обусловлена лучшей степенью защиты.

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Об этом она сказала на брифинге, отвечая на вопрос о наличии коррупционной составляющей в закупках Министерства здравоохранения.

"Объяснение очень простое. … Есть костюмы защиты от инфекционных агентов, а есть рабочая одежда… Если мы говорим о тех медиках, которые ежедневно работают с пациентами, больными коронавирусом, то мы как государство должны гарантировать им здоровье и безопасность… В этих костюмах мы будем уверены за здоровье медиков", - отметила она.

Замминистра добавила, что заболевшие коронавирусом врачи, которых в Украине по состоянию на 23 апреля насчитывается 1368 человек, это ответственность местных органов самоуправления. По ее словам, Минздрав будет готовить письмо для выяснения, на что потрачены бюджетные деньги и какие средства защиты были закуплены.

По словам Шаталовой, министерство на сегодня уже провело закупку 71 тысячи костюмов биологической защиты на бюджетные средства, выделенные для Минздрава.

"На закупки в рамках борьбы с коронавирусом у Минздрава есть 35 миллионов гривень. На эту сумму самыми критичными для наших врачей являются костюмы биологической защиты, и у нас уже есть закупка костюмов, которые соответствуют европейским сертификатам", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, за месяц с начала карантина (12 марта) Украина потратила почти 1,5 миллиарда гривень на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране.