Кредиторы GNT Group незаконно передают активы холдинга аффилированным компаниям, фальсифицируя документы, – адвокаты компании

После начала полномасштабного вторжения РФ, кредиторы начали требовать немедленного погашения кредитов и отказались от переговоров с украинским холдингом.

Madison Pacific Trust Limited (кредитный агент Argentem Creek Partners и других кредиторов украинского агрохолдинга GNT Group) пытается незаконно осуществить продажу малоизвестной британской компании Asotra Holdings Limited 100% акций компании Omega Terminal SA (зарегистрирована в Швейцарии и на 100% принадлежит GNT Group) за 1 швейцарский франк.

Об этом сообщают адвокаты украинского агрохолдинга.

После начала полномасштабного вторжения РФ, кредиторы начали требовать немедленного погашения кредитов и отказались от переговоров с украинским холдингом. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и с 2022 года инициировали ряд судебных и арбитражных процессов, частью которых являются судебные споры вокруг Omega Terminal SA.

Видео дня

Ранее кредиторы уже пытались осуществить противоправные действия в отношении Omega Terminal SA о чем писали украинские СМИ. Тогда незаконно назначенный гражданин Канады украинского происхождения Богдан Хомяк пытался передает имущество от имени компании третьим лицам в аренду. Тогда, швейцарское правосудие квалифицировало действия Богдана Хомяка как нелегитимные и такие, которые могут трактоваться, как фальсификация документов.

Уже 23 февраля 2023 года Гражданский суд г. Сарн частично удовлетворил заявление директора Omega Terminal SA Михаила Ипатова о принятии меры пресечения в отношении компании и издал приказ о блокировании коммерческого реестра. 12 июня 2024 года тот же суд выдал дополнительное решение, в котором отметил, что Михаил Ипатов является единственным уполномоченным и компетентным представителем компании Omega Terminal SA.

Тем не менее, 25 июня 2024 года Madison Pacific Trust Limited осуществили продажу 100% акций Omega Terminal SA компании Asotra Holdings Limited, зарегистрированной в Великобритании 6 июня 2024 года, то есть менее чем за три недели до сделки.

Сделка имеет все признаки работы с аффилированной компанией, ведь в соответствии с соглашением купли-продажи акций, продажа происходила за начальную цену в 1 швейцарский франк. Окончательно цена должна была быть определена по результатам оценки, порядок и сроки которой не определялись.

Владельцем Asotra Holdings Limited является малоизвестный гражданин Украины Сергей Фактулин. Единственный человек с таким именем, о котором удается найти информацию - это житель города Днепрорудное Запорожской области, который имеет ФЛП по розничной торговле в магазинах и баллотировался в городской совет от партии "За Майбутнє" в 2020 году.

В начале августа 2024 года Asotra Holdings Limited обратилась в Швейцарский реестр компаний и, представляясь новым владельцем акций Omega Terminal SA пригласила убрать действующего директора Михаила Ипатова из реестра и добавить в него двух новых "директоров".

Однако, 9 августа 2024 года, на заявление Михаила Ипатова Гражданский суд г. Сарн вынес новый приказ, которым приказал реестру исключить "новых директоров" из реестра и вернуть в него Ипатова в качестве единственного полномочного директора компании.

Кроме того, Гражданский суд г. Сарн в этом приказе акцентировал еще на двух пунктах: во-первых, судебный спор вокруг Omega Terminal SA относится к швейцарской юрисдикции, а во-вторых действия Asotra Holdings Limited потенциально содержат признаки мошенничества и рассмотрение этого дела будет продолжено.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Argentem Creek Partners втянула народных депутатов Украины и чиновников в свою черную PR-кампанию против украинского агрохолдинга GNT Group без их ведома.