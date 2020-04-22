Карантин в Украине: ритейлеры просят разрешить работу магазинов, имеющих отдельный вход с улицы

Также ассоциация призывает восстановить работу общественного транспорта в режиме повышенной безопасности.

Ассоциация ритейлеров Украины (АРУ) призывает президента, премьер-министра, спикера Верховной Рады, министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, министра финансов и других представителей центральной и местной власти разрешить с 24 апреля работу магазинов, имеющих отдельных вход с улицы и придерживающихся санитарных и эпидемиологических требований.

Читайте такжеКарантин в Украине: 62% ресторанов прекратили работу (инфографика)

Об этом сказано в открытом письме ассоциации, опубликованном на ее веб-сайте.

Также ассоциация призывает восстановить работу общественного транспорта в режиме повышенной безопасности; рассмотреть возможность постепенного открытия торговых центров; освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) сроком на 6 месяцев с даты введения карантина все компании, которые во время карантина и кризиса не проводили сокращение персонала и не уменьшали заработные платы.

Кроме этого, АРУ рекомендует руководству страны предоставить налоговые каникулы сроком на 3 месяца после снятия ограничений на работу предприятий торговли и общественного питания компаниям, которые во время действия карантина были вынуждены закрывать магазины и прекращать свою деятельность; сформировать и реализовать государственную целевую программу поддержки отрасли розничной торговли; обязать банки уменьшить размер комиссии за услуги эквайринга до уровня 0,5% от суммы транзакции на период действия ограничений торговли и еще на 6 месяцев после снятия карантина, а также привлечь бизнес к разработке плана действий по уменьшению негативных последствий пандемии на экономику как на государственном уровне, так и в регионах.

В ассоциации подчеркнули, что государство должно принимать и внедрять решения только после обсуждения и согласования с бизнесом.

Также в АРУ сообщили, что потенциальное продолжение карантина до конца мая может привести к банкротству и ликвидации тысяч предприятий, многомиллиардным потерям государственного и местных бюджетов, массовым увольнениям, стремительному росту безработицы и другим крайне негативным последствиям для экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

22 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью одному изданию заявил, что карантинные мероприятия в стране планируется продлить минимум до 11 мая и со смягчениями в некоторых сферах.

Справка УНИАН. Ассоциация ритейлеров Украины - профильное объединение игроков рынка розничной торговли и компаний, непосредственно связанных с ритейлом. Ассоциация основана в апреле 2013 года и действует как независимое некоммерческое объединение юридических лиц. В число членов ассоциации входит около 60 украинских и международных брендов.