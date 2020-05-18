Секс на карантине. Что украинцы покупали в секс-шопах во время изоляции

Перед началом карантина многие эксперты предсказывали, что украинцы начнут запасаться не только гречкой, но и наведываться в секс-шопы. Учитывая, что индустрия товаров для взрослых во время пандемии Covid-19 активизировалась по всему миру, можно было бы ожидать, что с полок специфических магазинов разметут костюмы медсестер. Но, как оказалось, спрос вырос на антисептик для игрушек и неожиданно стали востребованы товары с дистанционным управлением – разговоры о «социальной дистанции» добрались и до подсознания.

Дистанция даже в сексе

«У меня часто спрашивают: «А правда, что вырос спрос на ролевые костюмы медсестер и докторов?» - Это фейк. Спроса не было ни у нас, ни у наших коллег», - рассказывает сооснователь пространства сексуальных знаний и товаров LOVESPACE Тарас Крупа.

Что же покупали украинцы? «Многие пары оказались на расстоянии, но хорошо, что есть игрушки, которыми можно управлять даже с другого материка. На них был спрос, они активно расходились», - рассказывает директор сети интим-магазинов «Насолода» Татьяна Юрченко.

Также можно было подарить любимому человеку… искусственно созданную часть себя. «Одни наши клиенты – пара влюбленных - поделились своей историей. Они знакомы давно, дело шло к свадьбе, но ввели карантин, а они находились в разных странах. Отменили регистрацию, ресторан и сделали покупку у нас. Молодой человек выбрал набор для создания копии своего члена на силиконовой основе. Там есть инструкция, но он так переживал за результат, что звонил нам. В итоге, отправил девушке игрушку, и она была счастлива, - рассказывает Татьяна Юрченко. – Этот карантин многих сблизил. Нам признавались: «Мы не были готовы к экспериментам, но сейчас решили искать что-то новое, изучать тело друг друга». Для многих изоляция – стала яркой страницей в жизни».

На покупки в секс-шопах удивительным образом влияли и тревоги людей. «Сначала был спрос на одноразовые мастурбаторы, потом начали спрашивать парные вибраторы, для пар. Повысились продажи очищающих средств для игрушек, и неожиданно вырос спрос на товары с дистанционным управлением. Наверное, подсознательно сработало правило: «Надо соблюдать дистанцию»», - рассказывает основатель сервиса LoveBox Наталья Ваховская.

По ее словам, во время карантина чаще покупки делали женщины: «Сейчас тренд на самопознание, на любовь к себе, на изучение своего тела, и появилась возможность уделить этому больше времени. Люди поняли, что, наконец, созрели для своей игрушки, делали себе подарки, не боялись тратить деньги на себя и свои удовольствия».

«Судя по всему, главные враги секса – кафе, кинотеатры и шопинг. Когда все закрыто, люди больше сосредотачиваются на сексуальном удовольствии. Сейчас началось привычное времяпрепровождение, и спрос отходит к обычным показателям», - добавляет Наталья Ваховская.

Больше всего на сексе заработал… Google

Впрочем, хотя карантин и сделал для украинцев секс интереснее, а продажи секс-шопов в первые недели, действительно, выросли, сильно разбогатеть магазинам для взрослых не удалось.

«Я читала много статей из других стран о продажах секс-игрушек в начале эпидемии и видела большой рост, были цифры и 200%. Я думала, что это пиар. Но потом карантин объявили и у нас. Мы почувствовали его мгновенно, начали активно расти продажи», - рассказывает Наталья Ваховская.

При этом, она уточняет, что был большой всплеск в премиум-секторе, бюджетный – просел. Да и в целом к изоляции, в которой все оказались, секс-шопы, в большинстве своем, оказались не готовы. Директор фирмы «Софтленд» из Луцка Руслан Евчук признается, что у него продажи упали на 70%. Но надежды на возобновление офлайн-продаж не дают упасть духом. «Перетерпим и будем работать дальше. Как только у нас отроется магазин - появятся покупатели, начнутся продажи. Онлайн – хорошо, но возможность посмотреть на товар, так сказать, тет-а-тет, не на фото, для многих более привлекательна», - рассказывает бизнесмен.

«В сетях, где было по 20-40 небольших магазинчиков, онлайн вырос, но до нуля упал офлайн – они не работали. Об этом не особо говорят, но у больших сетей упали продажи, особенно у тех, у кого были торговые точки в ТРЦ», - рассказывает Тарас Крупа.

По его словам, изменения в продажах произошли. Но совсем не такие, как об этом писали в СМИ. «У нас была положительная динамика и до эпидемии, она сохранилась. Но сейчас наблюдаем появление на рынке новых игроков: многие предприниматели начитались новостей и начали создавать секс-шопы. Некоторые кинулись сюда, словно это – Клондайк», - говорит Тарас Крупа.

Вместе с тем, он обращает внимание, что новички, хотя и раскручивают свои сайты с секс-товарами, все-таки слишком спешат заработать Посему, делают ставку на дешевый и некачественный товар.

«Люди совершают много движений, не понимая специфики рынка, не особо заботясь о клиентах. И когда мы видим, как «сливаются» деньги на рекламу, то становится понятно, что сейчас зарабатывает одна компания – Google», - рассказывает Тарас Крупа.

Секс-мода-2020

Поскольку сидеть на карантине мы не будем вечно, а послабления режима изоляции уже начались, УНИАН узнал и о трендах текущего года.

«Остается постоянным тренд: «сексуальное здоровье как часть полноценной жизни». И речь все чаще идет не только о женщинах, но и мужчинах. Для последних эта тема табуирована, стигматизирована. И долгое время игрушки были фактически только для женщин. Сейчас все больше игрушек для мужчин и унисекс. Все чаще отходят от реалистических игрушек к нереалистичным. Например, недавно появилась новые игрушки, сделанные в форме эмодзи: баклажаны, перец, банан», - рассказывает Тарас Крупа.

Популярный тренд – интерактивные игрушки, которые, например, синхронизируются с видео на одном из известных порно-порталов. Есть вибраторы, которые синхронизируются с маструбатором, реагируют на движения друг друга.

«Растет интерес к эротической косметике, люди интересуется средствами, которые могут усилить ощущения. Это не таблетки. «Жидкие вибраторы» усиливают кровообращение и повышают чувствительность. Раньше стеснялись покупать лубриканты, считали, что у женщины должно быть достаточно естественного увлажнения. Сейчас многие их заказывают. И растет спрос на рынке товаров для минета (например, появились анестетики, которые расслабляют мышцы горла). Продается масса качественной косметики, которая дополняет и улучшает ощущения. И люди начали ей все чаще интересоваться», - добавляет Наталья Ваховская.

И уже скоро, с дальнейшим послаблением карантинных мер, приобрести все это можно будет не только онлайн.

Влад Абрамов