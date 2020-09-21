С точки зрения технологии lil SOLID относится к системам нагрева табака.

Ежегодно IQOS вслед за Apple представляет свои новинки. В прошлом году мы побывали на презентации модели IQOS DUO. В 2018-м – IQOS 3 и IQOS Multi. В этом году, 7 сентября, компания также представила обновления, но в несколько необычном формате.

Во-первых, в этом году нас ждала не просто новая модель, а практически новый бренд, представленный под «зонтиком» IQOS.

Во-вторых, новый гаджет стоит дешевле предыдущих моделей. Обычно у технобрендов новейшее устройство – самое дорогое в портфеле. То есть, на этот раз IQOS (PMI) фактически представил «вторую линию» – демократичную линейку гаджетов для курильщиков.

В-третьих, из-за карантина крутой презентации в этом году не было. Громкую вечеринку для друзей не устраивали, Кен Сигал не приезжал с презентацией об Apple, журналистская тусовка не собиралась вместе, чтобы первыми увидеть и подержать в руках новинку.

Поэтому презентацию придется проводить самим. Новый запуск от IQOS (PMI) называется lil SOLID. Правильно читается как Лил Солид.

lil SOLID: что это и как работает?

С точки зрения технологии lil SOLID относится к системам нагревания табака. Устройства этой категории считаются менее вредной альтернативой для курильщиков. Самые известные гаджеты для нагревания табака – IQOS, Glo, Jouz.

Все они работают по схожему принципу. Девайсы – со специальными стиками с табаком. IQOS, lil SOLID и Jouz совместимы со стиками двух брендов – Heets и Fiit (они стандартизированы и имеют одинаковый диаметр и длину). Glo – со стиками Neo, причем разные модели требуют стиков разного диаметра.

При использовании устройство нагревает табак до температуры 250–350 °C. Это значительно ниже температуры, при которой табак сгорает в сигарете (800 °C). При 350 °C стик не горит. Из него просто начинает испаряться ароматный табачный аэрозоль. Благодаря отсутствию горения аэрозоль содержит значительно меньше вредных веществ (прежде всего – опасных продуктов горения: канцерогенных смол, угарного газа, формальдегида). Например, IQOS снижает количество вредных веществ на 95%.

Переход на системы нагревания табака избавляет курильщиков не только от вредных продуктов горения, но и от пепла, сигаретного дыма, неприятного запаха на волосах и одежде, коричневого налета на зубах, горелого привкуса во рту.

При этом аэрозоль содержит примерно то же количество никотина, что и сигареты. Поэтому курильщики получают шанс не расставаться со своей привычкой, однако заменить ее значительно менее вредным и более гигиеничным форматом.

Новое для Украины устройство lil SOLID – это разработка южнокорейской компании KT&G, занимающейся не только электронными устройствами для курильщиков, но и фармацевтикой, напитками, продуктами питания и пр. В начале года Philip Morris International подписала с компанией лицензионное соглашение, согласно которому импортирует и реализует устройства под торговой маркой lil.

Модель Лил Солид рассчитана на 20 сеансов без подзарядки, то есть на целую пачку стиков. В отличие от основной линейки IQOS, lil сконструирован в формате «моноблока», и именно это позволяет иметь мощную батарею, заряда которой хватит на 20 сеансов.

Lil SOLID также имеет определенные отличия от других устройств для нагревания табака.

Внутри устройства находится нагревательный элемент в виде иглы. IQOS имеет схожую конструкцию, но нагреватель в нем – это специальное лезвие. Предполагаем, что круглая игла будет крепче и менее ломкой, чем лезвия.

В отличие от устройств Glo, lil SOLID нагревает табак именно изнутри стика, а не по контуру через слой бумаги. Это позволяет получить чистый и насыщенный вкус, без привкуса нагретой газеты.

Система нагревания в Лил построена по технологии Dual Heat. Благодаря этому табак равномерно прогревается по всей длине стика.

Lil не требует подзарядки между сеансами. Никакой, даже в несколько секунд. Едва вы закончили использовать стик, можно сразу вставлять новый, или «стрельнуть» лил другу.

Lil Solid совместим со стиками Heets для IQOS. Информации об этом на официальном сайте нет, но мы провели собственный тест. Подходят!

Демократичный ценник нового девайса позволяет считать его базовой моделью в ассортименте IQOS и делает его доступным для широкого круга курильщиков. Цена lil Solid составляет 999 грн, что вдвое дешевле флагманской модели IQOS.

Что представляет собой рынок электронных гаджетов для курильщиков в Украине?

В мире рынок альтернативных способов курения начал развиваться в 2000-х, после ряда научных исследований, которые показали, что опасность для курильщика – не никотин, а продукты горения. Вначале гаджеты для курильщиков были представлены преимущественно электронными сигаретами и вейпами, но из-за большого количества недостатков и существенной разницы в процессе использования по сравнению с сигаретами они не стали популярными.

Толчком к развитию этого рынка стали две принципиально новые технологии. Первая – это нагревание табака. IQOS от Philip Morris International стал первым в мире массовым гаджетом, построенным на этом принципе. В Украине IQOS появился в 2016 году, и сейчас им пользуются уже около 700 000 бывших курильщиков. Вслед за PMI гаджет со схожей технологией выпустил BAT (glo). Также известны устройства Jouz и Ploom (от JTI), пока не представленные в Украине официально, а доступные только через «перекупов» из России.

Вторая технология – это под-системы, мини-вейпы, работающих на подах (отсюда и название) с солевым никотином. Пионером в этом направлении стал американский Juul, а впоследствии технологию скопировали крупные табачные компании (Logic от JTI) и другие разработчики гаджетов (Joint, Fich).

Обе технологии (системы нагрева табака и под-системы) гораздо лучше воспроизводили процесс и ощущения, к которым привыкли курильщики, и в целом стали более user friendly, чем вейпы. Поэтому впервые в истории курильщики начали всерьез рассматривать электронные устройства как полноценную замену сигаретам. Заметив рост спроса, производители вейпов также начали подстраиваться под стандарты, основанные трендсеттерами, и делать новые модели более компактными, простыми, удобными.

Мы не сталкивались с подробными исследованиями рынка альтернатив для курильщиков. Оценить этот рынок по таможенным ведомостям также весьма сложно, поскольку легально, с соблюдением всех норм, свою продукцию в Украину завозят только крупнейшие производители (IQOS, glo, Logic, Juul). Зато большая часть ассортимента вейпшопов завозится небольшими партиями, под прикрытием личного использования, в обход таможенного учета. По нашим наблюдениям, где-то от трети до половины этого рынка – вейпы, электронные сигареты и под-системы. Другие половина или две трети – системы нагревания табака.

В любом случае, запуск новых брендов – это всегда толчок для развития рынка в качественных и количественных показателях. Вместе с увеличением предложения растет конкуренция и качество товаров и услуг. А в случае гаджетов для курильщиков развитие рынка способствует тому, что все больше курильщиков отказываются от сигарет в пользу менее вредных альтернативных устройств.

Хотя переход с сигарет на системы нагревания табака (будь то IQOS, lil или другие) и способен существенно снизить вред для здоровья, но все же не является полностью безвредным. Лучший способ снизить негативное влияние курения, табака и никотина - полностью отказаться от сигарет и их заменителей.

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Автор: УНИАН