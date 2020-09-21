Ежегодно IQOS вслед за Apple представляет свои новинки. В прошлом году мы побывали на презентации модели IQOS DUO. В 2018-м – IQOS 3 и IQOS Multi. В этом году, 7 сентября, компания также представила обновления, но в несколько необычном формате.
Во-первых, в этом году нас ждала не просто новая модель, а практически новый бренд, представленный под «зонтиком» IQOS.
Во-вторых, новый гаджет стоит дешевле предыдущих моделей. Обычно у технобрендов новейшее устройство – самое дорогое в портфеле. То есть, на этот раз IQOS (PMI) фактически представил «вторую линию» – демократичную линейку гаджетов для курильщиков.
В-третьих, из-за карантина крутой презентации в этом году не было. Громкую вечеринку для друзей не устраивали, Кен Сигал не приезжал с презентацией об Apple, журналистская тусовка не собиралась вместе, чтобы первыми увидеть и подержать в руках новинку.
Поэтому презентацию придется проводить самим. Новый запуск от IQOS (PMI) называется lil SOLID. Правильно читается как Лил Солид.
lil SOLID: что это и как работает?
С точки зрения технологии lil SOLID относится к системам нагревания табака. Устройства этой категории считаются менее вредной альтернативой для курильщиков. Самые известные гаджеты для нагревания табака – IQOS, Glo, Jouz.
Все они работают по схожему принципу. Девайсы – со специальными стиками с табаком. IQOS, lil SOLID и Jouz совместимы со стиками двух брендов – Heets и Fiit (они стандартизированы и имеют одинаковый диаметр и длину). Glo – со стиками Neo, причем разные модели требуют стиков разного диаметра.
При использовании устройство нагревает табак до температуры 250–350 °C. Это значительно ниже температуры, при которой табак сгорает в сигарете (800 °C). При 350 °C стик не горит. Из него просто начинает испаряться ароматный табачный аэрозоль. Благодаря отсутствию горения аэрозоль содержит значительно меньше вредных веществ (прежде всего – опасных продуктов горения: канцерогенных смол, угарного газа, формальдегида). Например, IQOS снижает количество вредных веществ на 95%.
Переход на системы нагревания табака избавляет курильщиков не только от вредных продуктов горения, но и от пепла, сигаретного дыма, неприятного запаха на волосах и одежде, коричневого налета на зубах, горелого привкуса во рту.
При этом аэрозоль содержит примерно то же количество никотина, что и сигареты. Поэтому курильщики получают шанс не расставаться со своей привычкой, однако заменить ее значительно менее вредным и более гигиеничным форматом.
Новое для Украины устройство lil SOLID – это разработка южнокорейской компании KT&G, занимающейся не только электронными устройствами для курильщиков, но и фармацевтикой, напитками, продуктами питания и пр. В начале года Philip Morris International подписала с компанией лицензионное соглашение, согласно которому импортирует и реализует устройства под торговой маркой lil.
Модель Лил Солид рассчитана на 20 сеансов без подзарядки, то есть на целую пачку стиков. В отличие от основной линейки IQOS, lil сконструирован в формате «моноблока», и именно это позволяет иметь мощную батарею, заряда которой хватит на 20 сеансов.
Lil SOLID также имеет определенные отличия от других устройств для нагревания табака.
- Внутри устройства находится нагревательный элемент в виде иглы. IQOS имеет схожую конструкцию, но нагреватель в нем – это специальное лезвие. Предполагаем, что круглая игла будет крепче и менее ломкой, чем лезвия.
- В отличие от устройств Glo, lil SOLID нагревает табак именно изнутри стика, а не по контуру через слой бумаги. Это позволяет получить чистый и насыщенный вкус, без привкуса нагретой газеты.
- Система нагревания в Лил построена по технологии Dual Heat. Благодаря этому табак равномерно прогревается по всей длине стика.
- Lil не требует подзарядки между сеансами. Никакой, даже в несколько секунд. Едва вы закончили использовать стик, можно сразу вставлять новый, или «стрельнуть» лил другу.
- Lil Solid совместим со стиками Heets для IQOS. Информации об этом на официальном сайте нет, но мы провели собственный тест. Подходят!
Демократичный ценник нового девайса позволяет считать его базовой моделью в ассортименте IQOS и делает его доступным для широкого круга курильщиков. Цена lil Solid составляет 999 грн, что вдвое дешевле флагманской модели IQOS.
Что представляет собой рынок электронных гаджетов для курильщиков в Украине?
В мире рынок альтернативных способов курения начал развиваться в 2000-х, после ряда научных исследований, которые показали, что опасность для курильщика – не никотин, а продукты горения. Вначале гаджеты для курильщиков были представлены преимущественно электронными сигаретами и вейпами, но из-за большого количества недостатков и существенной разницы в процессе использования по сравнению с сигаретами они не стали популярными.
Толчком к развитию этого рынка стали две принципиально новые технологии. Первая – это нагревание табака. IQOS от Philip Morris International стал первым в мире массовым гаджетом, построенным на этом принципе. В Украине IQOS появился в 2016 году, и сейчас им пользуются уже около 700 000 бывших курильщиков. Вслед за PMI гаджет со схожей технологией выпустил BAT (glo). Также известны устройства Jouz и Ploom (от JTI), пока не представленные в Украине официально, а доступные только через «перекупов» из России.
Вторая технология – это под-системы, мини-вейпы, работающих на подах (отсюда и название) с солевым никотином. Пионером в этом направлении стал американский Juul, а впоследствии технологию скопировали крупные табачные компании (Logic от JTI) и другие разработчики гаджетов (Joint, Fich).
Обе технологии (системы нагрева табака и под-системы) гораздо лучше воспроизводили процесс и ощущения, к которым привыкли курильщики, и в целом стали более user friendly, чем вейпы. Поэтому впервые в истории курильщики начали всерьез рассматривать электронные устройства как полноценную замену сигаретам. Заметив рост спроса, производители вейпов также начали подстраиваться под стандарты, основанные трендсеттерами, и делать новые модели более компактными, простыми, удобными.
Мы не сталкивались с подробными исследованиями рынка альтернатив для курильщиков. Оценить этот рынок по таможенным ведомостям также весьма сложно, поскольку легально, с соблюдением всех норм, свою продукцию в Украину завозят только крупнейшие производители (IQOS, glo, Logic, Juul). Зато большая часть ассортимента вейпшопов завозится небольшими партиями, под прикрытием личного использования, в обход таможенного учета. По нашим наблюдениям, где-то от трети до половины этого рынка – вейпы, электронные сигареты и под-системы. Другие половина или две трети – системы нагревания табака.
В любом случае, запуск новых брендов – это всегда толчок для развития рынка в качественных и количественных показателях. Вместе с увеличением предложения растет конкуренция и качество товаров и услуг. А в случае гаджетов для курильщиков развитие рынка способствует тому, что все больше курильщиков отказываются от сигарет в пользу менее вредных альтернативных устройств.
Хотя переход с сигарет на системы нагревания табака (будь то IQOS, lil или другие) и способен существенно снизить вред для здоровья, но все же не является полностью безвредным. Лучший способ снизить негативное влияние курения, табака и никотина - полностью отказаться от сигарет и их заменителей.
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