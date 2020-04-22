Фонд Хомутынника инвестирует в два ТРЦ - Respublika и Вырлица

Сейчас ведутся работы по проектированию, которые планируется завершить до конца этого года.

Инвестиционный фонд Виталия Хомутынника "Каскад-Инвест" выступил инвестором двух торгово-развлекательных центров в Киеве - Respublika и "Вырлица". Об этом сообщает "Новое время", передает РБК-Украина.

"Наш инвестиционный фонд действительно выступил инвестором проекта торгово-развлекательного центра на земельном участке в 30 га между станциями метро Харьковская и Вырлица", - сообщил "НВ Бизнес" глава Наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский.

По его словам, сейчас ведутся работы по проектированию, которые планируется завершить до конца этого года.

"К тому времени мы и определим сроки строительства", - уточняет Шахновский.

Новому инвестору предстоит переоформить некоторые разрешительные документы, укрепить береговую линию озера и очистить его от загрязнения. Общая площадь торгового центра составит свыше 200 тыс. кв м, говорит Анатолий Шахновский. Компания также планирует благоустроить близлежащую территорию и создать зону отдыха.

Отметим, "Вырлица" - это уже второй киевский ТРЦ, в который инвестирует Виталий Хомутынник. Он также является совладельцем еще одного крупного столичного недостроя - ТРЦ Respublika, общая площадь которого составляет около 300 тыс. кв м. Открыть его планируется в следующем году.

"ТРЦ Respublika нам также интересен и мы, в том числе, рассматриваем его для инвестиций. Этим направлением занимается отдельное подразделение в фонде - девелоперская компания Каскад", - говорит Анатолий Шахновский.

Директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным, говорит, что Хомутынник намерен усиливать свое присутствие на рынке коммерческой недвижимости и может купить и другие проекты. Тем более, что в кризис стоимость активов снижается.

Как пишет НВ, если это произойдет, то Хомутынник сможет попасть в "клуб больших девелоперов" и составить конкуренцию Вагифу Алиеву, инвесткомпании Dragon Сapital, Хиллару Тедеру, Ринату Ахметову, Василию Хмельницкому и другим большим игрокам этого рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец инвестиционного фонда Cascade Виталий Хомутынник занялся инвестициями в высокотехнологичные и быстрорастущие компании.