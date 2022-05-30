Из неликвида собрали 5 тыс. компьютеров для библиотек, отмечается в материале.

БФ Favbet Foundation передал сельским библиотекам 12 областей Украины 5 тыс. компьютеров в рамках проекта Минцифры "Дія.Цифрова освіта".

Вся компьютерная техника ранее использовалась в букмекерских точках "Фаворит Спорт" (ТМ принадлежащая Favbet). Они были закрыты в конце 2019-начале 2020 гг как нелегальные. Хотя компания в свое время активно отрицала обвинения в незаконной работе, сообщают "Комментарии".

Издание узнало, что после закрытия точек приема ставок у компании осталось огромное количество устаревшей и изношенной компьютерной техники. Именно из этого неликвида и было собрано 5 тыс. компьютеров для библиотек, говорится в материале.

По сведениям авторов материала, библиотеки после установки оборудования обращались в Favbet Foundation с проблемой неработающей техники, также были сложности с установкой современного софта.

Компьютеры были на столько старые, что установить современные программы было сложно, отмечается в материале.

Команда Андрея Матюхи решила не только избавиться от старья, но и сформировать новые прочные бизнес-связи. Авторы добавили, что координатором между Минцифрой, библиотеками и Favbet Foundation был Фазиль Аскеров.

В июле 2020 года он заявил о планах строительства нового города-курорта "Дунайя" на косе между Черным морем и озером Сасык. Новый курорт помимо отелей, центров развлечений и прочего, предусматривает создание масштабной игровой зоны. А развитие казино и залов игровых автоматов - непосредственная сфера деятельности Favbet.

Напомним, что в 2021 году компания получила лицензию на наземное казино. Сейчас Андрею Матюхе принадлежат Billionaire Casino, которое расположено в столичном отеле InterContinental и наибольшее столичное заведение FAVBET Casino отеле Mercure.

Favbet Foundation на удивление постоянен в выборе партнеров социальных инициатив среди госорганов. При финансовой поддержке фонда Матюхи состоялась фотовыставка с презентацией проекта безбарьерности "Код незламності: реальні історії сучасних героїв". Именно на этом событии впервые за долгое время публично появился и Андрей Матюха.

Видимо, поддержка социальных инициатив хорошо сработала на лояльность по отношению к Favbet. Компанию обвиняют в нарушении действующего закона о легализации игорного бизнеса и предоставлении букмекерских услуг без соответствующей лицензии. Комиссия регулирования азартных игр и лотерей в апреле этого года направила требование хостинг-провайдеру Cloudflare ограничить доступ на территории Украины к сайту www.favbet.com, который обвиняют в предоставлении азартных услуг без соответствующей лицензии. На данный момент сайт продолжает работать в Украине.

Планировалось, что за первый год работы легального игрового бизнеса госбюджет планировал получить 7,4 млрд грн. За январь-ноябрь 2021 года бюджет получил только 1,3 млрд грн. В проекте бюджета 2022 года Минфин снизил свои ожидания и запланировал только 1,2 млрд денежных поступлений.