Украинская букмекерская контора Favbet, работающая также под брендом Favorit, несмотря на войну России против Украины и свое официальное заявление о прекращении работы с РФ, продолжает обслуживать граждан этих стран, принимать от них ставки и выплачивать им выигрыши.

Об этом в своей публикации "Ничего личного, только бизнес: как украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с россиянами" сообщает издание "Дело".

В начале марта 2022 года компания Favbet официально заявила, что больше не работает с Россией и ушла с рынка Беларуси, где у нее были также офлайн-точки приема ставок.

"При регистрации на сайтах Favbet и Favorit в выпадающем списке стран сегодня действительно нет России и Беларуси. Однако это лишь официально и формально. На самом же деле сотрудники контор любезно подскажут и помогут пользователю из страны-агрессора получить услуги по приему ставок с последующей выплатой им выиграшей", - говорится в публикации.

Журналисты обратились в онлайн-поддержку сайта Favbet с вопросом, можно ли зарегистрироваться гражданину РФ, если у него есть еще паспорт другой страны, например, Израиля и, к примеру, латвийский номер телефона. На это, указывает издание, вместо того, чтобы послать россиянина вслед за русским военным кораблем, операторы Favbet всей командой любезно стали помогать пользователю из РФ. "Рады вас видеть", "Благодарю за ожидание", "Было очень приятно пообщаться", - отвечали россиянину сотрудники украинской букмекерской компании Favbet.

Издание также отмечает, что и до сегодняшнего дня данная букмекерская компания не отличалась своей принципиальной проукраинской позицией. До 24 февраля 2022 года Favbet и Favorit открыто работали с гражданами РФ, несмотря на восьмилетнюю агрессию последней против Украины. Более того, компания все эти годы обслуживала игроков из оккупированных городов Донбасса и выплачивала им выигрыши, что подтверждается отзывами и обращениями людей из ОРДЛО в онлайн-поддержку украинских букмекеров.

"Несмотря на агрессию РФ все эти годы Favbet не видел ничего зазорного в том, чтобы позволять гражданам этой страны продолжать делать ставки в украинской букмекерской конторе и выплачивать им выигрыши. Все эти годы российские букмекерские обозреватели завлекали россиян делать ставки в Favbet и Favorit, называя их чуть ли не одними из лучших букмекерских контор, на что россияне охотно отзывались. Причем зайти на сайты Favbet и Favorit запрещали российские контролирующие органы, но не украинская компания - через VPN или ТОР можно было спокойно регистрироваться и играть. И получать выигрыши", - говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что таким образом заявления Favbet и Favorit о невозможности работать с россиянами и беларусами во время военной агрессии этих стран являются всего лишь фиктивным прикрытием беспринципного заработка. Более того, как выяснилось, при этом Favbet продолжает увиливать от уплаты налогов в украинский бюджет от своей букмекерской деятельности - компания до сих пор спустя почти 2 года после легализации азартных игр в Украине, не получила лицензию на букмекерскую деятельность, за которую она должна ежегодно уплачивать в бюджет Украины 108 млн грн.

Основателем Favbet является известный на игорном рынке Андрей Матюха. По информации издания, за несколько дней до начала вторжения РФ в Украину он выехал из Украины и сегодня находится в Хорватии.